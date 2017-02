Televiziunea Romana se confrunta cu mai multe provocari, dupa cum arata raportul realizat de Uniunea Europeana a Radiodifuziunilor (EBU), printre acestea numarandu-se lipsa unei strategii privind productia de continut, finantarea si conducerea institutiei si lipsa audientei. Raportul, lansat in decembrie 2016, lua in calcul finantarea TVR prin taxa si recomanda pastrarea si imbunatatirea acestei modalitati de colectare a veniturilor. Intre timp, guvernul Grindeanu a hotarat eliminarea acesteia si a alocat un buget de 210 milioane de euro, dintre care 145 milioane euro reprezinta datoria istorica a televiziunii ce va platita pana la sfarsitul lunii viitoare. Va prezentam principalele aspecte cheie expuse in cadrul unei conferinte de presa cu reprezentantii TVR si EBU.

Dificultatile cu care televiziunea romana s-a confruntat in ultimii ani nu au trecut neobservate de oficialii EBU, care au intocmit acest raport pentru a oferi solutii la actuala criza in care TVR se afla. La finalul anului, datoria televiziunii se ridica la 145 milioane euro, in timp ce in perioada 2006-2016, investitia in programe proprii si in audienta au scazut in proportie de 90%, iar daca in 2006 avea o cota de piata de 22%, in prezent este de 3,4%. “TVR a incheiat cel mai greu an din istoria sa”, sustine Irina Radu, presedintele si directorul general al TVR.

De la 1 februarie, odata cu eliminarea taxei radio-TV, Televiziunea Romana va fi finantata prin alocatie bugetara. Referitor la stingerea datoriei istorice, presedintele TVR s-a aratat recunoscatoare “pentru ca cineva da o sansa TVR-ului”, insa a tinut sa precizeze ca va trebui sa demonstreze ca acoperirea lor nu s-a facut in zadar. ”Nu inseamna ca munca s-a terminat pentru ca nu mai avem datorii. Trebuie sa avem foarte mult bun simt si constinta sa aratam ca nu am fost ajutati degeaba. Mi s-ar parea o nenorocire sa continuam sa lucram la fel ca pana acum”, a spus Irina Radu.

Printre directiile propuse de presedintele Irina Radu se numara revizuirea organigramei, care sa cuprinda mai putine functii de conducere, contractul de mandat de 2-3 ani, precum si separarea functiilor de director general si presedinte al Consiliului de Administratie. Totodata, Radu a militat pentru un buget multianual pentru a securiza achizitiile de productii, dar si pentru intinerirea si perfectionarea echipei de jurnalisti, intrucat media de varsta a salariatilor TVR este de 46 de ani.

Ce recomanda EBU

Principalele constatari ale raportului realizat de EBU, primul de altfel realizat de reprezentantii televiziunilor europene si fara costuri din partea TVR, pun accent pe arhicunoscutele probleme ale Televiziunii Romane, dar ofera si o serie de recomandari si solutii. “TVR se confrunta cu multiple provocari pe linie de: strategie globala, strategie de continut, guvernanta, finantare si fonduri, resurse umane, cadru legal, tehnologie si altele. Conducerea superioara a TVR pare sa aiba o imagine corecta asupra situatiei, iar solutiile propuse de aceasta sunt, de asemenea, corecte. Totusi, nu sunt suficiente”, se arata in raportul EBU.

Concret, Televiziunea Romana este afectata de faptul ca presedintele Consiliului de Administratie care ar trebui sa supravegheze activitatea de management este una si aceeasi persoana, iar EBU recomanda separarea acestor roluri.

”Am constat in cadrul TVR un obstructionism politic care a dus la un fel de paralizie. Nu exista nicio separare clara intre partea de management si de supraveghere in TVR. Aceeasi persoana este director general si presedintele Consiliului, lucru care nu este in conformitate cu standardele internaĊ£ionale. CA poate fi demis de Parlament fara o justificare. Nu se aplica normele privind conflictul de interes la nivel intern”, a declarat Richard Burnley, director al Departamentului Juridic EBU, adaugand ca o solutie pentru alegerea CA ar rezulta in urma consultarii cu societatea civila sau numirea pe criterii apolitice.

“Cea mai grava concluzie – nu sunt bani. Sunt datorii foarte mari si s-a scos taxa TV”, a mai spus Richard Burnley. Reprezentantii EBU considera finantarea televiziunii o problema majora si s-au aratat dezamagiti de renuntarea la aceasta masura, dupa ce anterior isi aratasera dezacordul fata de aceasta masura si recomandasera o colectare mai eficienta.

“TVR trebuie sa aiba un venit sigur pe care sa il si sporeasca. Campania derulata de TVR pentru a asustine plata “taxei” este demna de lauda. Cu toate acestea, intregul sistem este in prezent amenintat de initiativa de inlocuire a taxei cu un sistem de bugetare de la stat. Acest stat este extrem de ingrijorator daca tinem cont de structura deja foarte politizata a TVR, iar -daca acest lucru se intampla este greu de imaginat cum ar mai putea TVR sa isi refaca brand-ul de serviciu public de media”, se arata in raportul EBU.

In cadrul conferintei de presa, reprezentantii europeni au declarat ca sistemul de colectare a redeventei era unul ineficient, ca taxa era destul de mica, osibilitatea de evaziune mare si ca ar fi fost nevoie de mult timp si effort pentru a-l imbunatati. “Situatia TVR era critica, intelegem trecerea pe alocatie bugetara, asta e situatia (…) am dori sa existe mecanisme care sa garanteze ca nu exista imixtiuni politice in finantarea pe termen lung a TVR”, a fost parerea reprezentantilor EBU, adaugand in schimb ca aceasta masura de finantare ar putea fi una temporara, pe o perioada de timp delimitata si ca daca vor fi constata interferente politice, institutia europeana va interveni.

Productia de continut, 7% din buget

“Dincolo de cele prezentate, principala problema o reprezinta faptul ca TVR a fost deconectata de la activitatea sa de baza, aceea de a oferi publicului continuit. Se pare ca finantele, politica si managementul resurselor umane au ocupat locul central, in timp ce productia propriu-zisa a fost lasata pe ultimul loc”, se mai arata in raportul EBU.

Pentru anul 2015, TVR a dispus de un buget de 111 milioane de euro, din care salariile au reprezentat 50% (pentru 2016, acest procent a fost de 65%), 20% au reprezentat dobanzile la datoriile televiziunii, iar bugetul alocat pentru productia de continut a reprezentat doar 7% din total. Acest lucru a condus treptat la scaderea audientei, in prezent TVR 1 – principalul canal – avand o cota de piata de doar 3,4%, in timp ce grupul are o cota de piata de 4,7%.

La recomandarea EBU de redefini oferta, de a elabora o identitate specifica fiecaru I canal in parte si de a oferi o grila de programe mai puternica, Irina Radu a declarat ca bugetul TVR, aprobat in decembrie de CA, a fost revizuit odata cu renuntarea la taxa TV-radio si ca va reintra in consultari pentru a fi reaprobat in zilele ce urmeaza. “De abia dupa aceea putem considera ca avem un buget oficial si pe baza lui vom veni cu grilele de programe. Pasul urmator pentru TVR este dupa jumatatea lui martie, in care vom prezenta raportul de activitate aferent anului 2016 si un brief de plan cu masurile urgente pe care urmeaza sa le implementam in cadrul TVR”, a incheiat Irina Radu.

Raportul EBU se bazeaza pe analiza si constatarile specialistilor media de la EBU realizate in cadrul unei vizite la Bucuresti in perioada 18-21 octombrie 2016, precum si pe autoevaluarea angajatilor TVR.