Cea de-a 89-a editie a galei premiilor Oscar, care a avut loc aseara in Los Angeles, a intrat in istorie ca fiind cea mai dezastruoasa dupa ce castigatorul celei mai importante categorii de premii a fost incurcat. La cateva minute dupa ce “La La Land” a fost declarat castigator, trofeul a fost inmanat echipei “Moonlight”. Lumea intreaga a ramas socata, intrebandu-se cum a fost posibila o asemenea eroare: a fost intr-adevar o greseala sau a avut loc in mod deliberat pentru a castiga mai multa notorietate in randul criticilor care sustin ca Oscarurile nu sunt o competite tocmai corecta?

Nominalizarile la premiile Oscar de anul acesta s-au invartit in jurul “La La Land”, musicalul unui regizor de 32 de ani, Damien Chazelle, care a castigat propriul trofeu aseara. De altfel, “La La Land” era considerat favoritul serii la mai multe categorii, inclusiv pentru “cel mai bun film”. Anterior, “La La Land” “a ras” numeroase premii importante si a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur, BAFTA si PGA (Producers Guild of America).

Inclusiv casele de pariuri cotasera “La La Land” ca printre favoritii editiei din acest an. Nicerodds.co.uk, un agregator al site-urilor administrate de marile case de pariuri din Marea Britanie, a realizat ca in fiecare an un top al favoritilor la premiile Oscar. Potrivit acestuia, cea mai buna medie la categoria “cel mai bun film” o avea “La La Land” - 1,16- iar pe locul al doilea se afla drama ”Moonlight”, cu o cota medie de 6,5.

Pe de alta parte, lungmetrajul “Moonlight”, regizat de Barry Jenkins, a primit opt nominalizari la Oscar si era considerat singurul film capabil sa rastoarne toate pronosticurile si sa invinga ”La La Land” la gala premiilor decernate de Academia de film americana. Ceea ce a si facut.

Sursa video: Wall Street Journal

Viata bate filmul, chiar si la premiile Oscar

Spre finalul evenimentului, atunci cand de obicei sunt anuntati castigorii celor mai importante categorii – cel mai bun actor/actrita/film – actorii Faye Dunaway si Warren Beatty au urcat pe scena pentru a prezenta castigatorii celui mai bun film.

Inainte de a chema echipa filmului “La La Land”, Warren Beatty a citit plicul cu numele castigatorului si i-a aruncat o privire lunga colegei sale. Aceasta din urma a anuntat castigatorul – La La Land – lumea a inceput sa aplaude (multi se asteptau la acest rezultat), echipa a tinut discursurile de multumire, dar dintr-odata s-a anuntat ca de fapt “Moonlight” va pleca acasa cu cel mai important trofeu Oscar.

Intr-un moment de confunzie generala, producatorii “La La Land” au anuntat ca nu sunt de fapt castigori, ca nu este o gluma si au inmanat echipei “Moonlight” trofeul. A fost un moment penibil, care aminteste de o alta gafa de proportii, din 2015, cand Steve Harvey a anuntat castigatoarea titlului de Miss Universe ca fiind concurenta din Columbia, iar ulterior cea din Filipine.

Cine a gresit? A fost o greseala?

Dupa ce evenimentul s-a incheiat, acuzatiile au inceput sa curga: Warren Beatty a citit gresit, s-a incurcat plicul, s-a facut in mod intentionat. De fapt, lucrurile au stat in felul urmator: Warren Beatty a primit un plic pe care scria castigatoarea la categoria “cea mai buna actrita”, premiul obtinut anterior in decursul serii de Emma Stone, protagonista “La La Land”. La randul ei, Stone a declarat ca plicul cu numele sau s-a aflat tot timpul in posesia ei si nu-si da seama cum s-a produs toata incurcatura.

Compania PricewaterhouseCoopers este responsabila de 80 de ani de inmanarea plicurilor si numararea voturilor in cadrul galei premiilor Oscar. Dupa incident, Pwc si-a cerut scuze imediat si a anuntat ca investigheaza cum s-a produs eroarea.

Gala premiilor Oscar s-a confruntat cu numeroase provocari in ultimii ani din partea criticilor care au acuzat Academia de Film Americana ca isi alege castigatorii pe motive rasiale. #OscarsTooWhite a fost folosit inca de anul trecut pentru a sublinia lipsa actorilor de culoarea neagra in cadrul nominalizarilor, dupa ce mai multi actori si-au anuntat intentia de a boicota evenimentul. Anul trecut, Jada Pinkett-Smith nu a participat la ceremonie din cauza ca niciun actor afro-american nu a fost nominalizat, inclusiv sotul ei pentru rolul din “Concussion”.

Criticii din lumea intreaga au opinat ca editia din acest an va fi “mai corecta din punct de vedere politic ca niciodata”, din moment ce evenimentul se confrunta cu un val de dezbaprobari, iar ratingurile sunt in continua scadere. In 2016, 34 de milioane de americani au urmarit gala, cea mai mica audienta din ultimii opt ani. Ca termen de comparatie, prima dezbatere prezidentiala a lui Donald Trump a atras 84 de milioane de americani, potrivit blogs.spectator.uk.

Anul acesta, sase actori afro-americani au fost nominalizati la toate cele patru categorii de actori, ceea ce a reprezentat 30% din totalul nominalizarilor. Trei din cele noua filme nominalizate la “cel mai bun film” anul acesta vorbesc despre lupa afro-americanilor de a depasi prejudecatile legate de rasa si pentru a castiga respectul cuvenit intr-o societate - “Fences”, “Moonlight”, “Hidden Figures”.

Unii critici sustin ca tocmai pentru a compensa dezincriminarea din anii anteriori si pentru a se pozitiona ca o competitie corecta din punct de vedere politic, balanta a inclinat pentru “Moonlight” in detrimentul “La La Land”. Pe de alta parte, altii sustin ca “La La Land” prezenta o povestea prea frivola pentru a castiga cel mai ravnit trofeu, in comparatie cu drama emotionanta descrisa in “Moonlight”. Bineinteles, parerile sunt impartite si fiecare isi considera favoritul castigator, insa nimeni nu neaga valoarea artistica a ambelor filme. Ramane de vazut cum se va desfasura ancheta Pwc si cine este responsabil de aceasta catastrofa, care starnit emotie si revolta, dar nu in ultimul rand, a umbrit victoria echipei “Moonlight”.

Sursa foto: Agerpres Foto