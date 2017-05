Noul trend in zona companiilor din FMCG este de a muta o buna parte din bugetele de comunicare dedicate proiectelor In Store spre Horeca, este de parere Al Kamara, CEO-ul agentiei de publicitate Wave Division.

“Companiile din FMCG se concentreaza din ce in ce mai tare pe HoReCa, iar bugetele sunt dislocate din proiectele In Store din hipermarketuri. Mai mult, am constatat ca bugetele ramase pentru comunicarea de tip In Store din supermarketuri se subtiaza in favoarea actiunilor de tipul trademarketing”, declara Al Kamara, CEO Wave Division.

Cele mai cautate proiecte pe zona de advertising din ultimele luni au fost cele de tip 360. ”Constatam din ce in ce mai mult o tendinta a departamentelor de marketing spre agentiile care sunt capabile sa produca si sa implementeze campanii integrate”, sustine Al Kamara.

Al Kamara: “Piata are nevoie de finantare”

Odata cu cresterea businessului, apare nevoie de finantare. Una dintre situatiile cu care se confrunta companiile din aceasta piata este data de negocierea termenelor de plata.

“Ne confruntam, in ultimii ani, cu termene de plata din ce in ce mai lungi. Prin urmare, aceasta piata de advertising are nevoie de finantare. Exista marje suficiente pentru acoperirea dobanzilor unor linii de credit, deci nu-i problema in acest sens. Insa situatiile de acest gen pun presiune pe afacerile similare cu a noastra”, continua Al Kamara.

Compania Wave Division a avut o cifra de afaceri de 2,5 milioane euro in 2016. In cei peste 16 ani de activitate, agentia a livrat peste 4500 de campanii celor peste 70 de parteneri.

Plus 200 de mii de euro business de la doi clienti noi

In primele trei luni din 2017, Wave Divison a mentinut cifra de afaceri din primele luni ale lui 2016. Cei doi noi clienti ai agentiei, Sheraton si o companie din cadrul pharma, se estimeaza ca vor aduce business de peste 200 de mii de euro, pana la finele acestui an. In aceasta perioada, cel mai bine a functionat departamentul de creatie. El a produs aproape 40% din cifra de afaceri a companiei.

Wave Division estimeaza ca pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru va creste si numarul angajatilor in departamentele de creatie si client service. “Data fiind situatia companiei, preconizam ca pana la sfarsitul lui Q2 numarul de angajati va ajunge la 50. 80% dintre ei vor fi din Bucuresti. Mai avem nevoie de oameni pe grafica si DTP”, mai spune Al Kamara.

Wave Division este una din cele mai mari agentii de In Store, care ofera servicii integrate de advertising, de la creatie, strategie, project management, evenimente, rebranding, si pana la social media si digital. Cu o experienta de peste 16 ani in domeniul advertising-ului, compania Wave Division numara, in prezent, peste 40 de specialisti in publicitate, iar la finele lui 2016 a atins o cifra de afaceri de peste 2,5 milioane de euro.