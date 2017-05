Hillbilly Elegy - J.D.Vance

Supranumita cartea politica a anului- "Nu vei citi o carte mai bune despre alienarea americanilor" dupa cum se arata intr-o recenzie - Hillbilly Elegy este analiza unei culturi in criza, cea a clasei muncitoare de culoare alba din Statele Unite ale Americii. Declinul acestui grup, segment demografic dominant in SUA, a inceput in urma cu patruzeci de ani, dar a raportat o crestere alarmanta in ultimii ani.

Autorul a fost crescut in mare parte de bunicii sai iubitori, dupa ce a fost abandonat de tata, iar mama a aratat putin interes pentru educatia fiului sau. Vance supravietuieste copilariei haotice si ajunge sa studieze la Universitatea Yale. In timp ce cartea vorbeste despre problemele complexe ale culturii si ale familiei din spatele saraciei, magia reala se afla in povestea insasi si in curajul lui Vance de a o relata, sustine Gates.

Born a crime - Trevor Noah

„Ca fan al The Daily Show, mi-a placut sa citesc acest jurnal despre modul in care gazda emisiunii TV a reusit sa-si transforme perspectiva de outsider care nu reusea sa se integreze in societate, intr-un mod comic si amuzant”, scrie Gates pe blogul sau.

Nascut dintr-o mama de culoare din Africa de Sud si un tata elvetian, in timpul apartheidului din Africa de Sus, Trevor a venit pe lume ca un copil birasial intr-o tara in care relatiile mixte erau interzise. Mare parte din povestea lui Noah despre copilaria din Africa de Sud este tragica. Totusi, asa cum ne-a obisnuit in monologurile sale nocturne, povestile sale amuza in acelasi timp.

The Heart - Maylis de Kerangal

“Ce a facut Kerangal in aceasta explorare a durerii sale este mai aproape de poezie decat orice altceva. Ma bucur ca Melinda mi-a recomandat aceasta carte pe care, la randul meu, am dat-o mai departe unui prieten care, ca si mine, citeste mai mult nonfictiune”, spune Gates.

Dupa cum sugereaza si titlul, autoarea povesteste despre un transplant de inima, despre cum parintii unui tanar ucis intr-un accident decid sa-i doneze inima, dar si despre personaje secundare care apar pasager in carte, cum ar fi prietena chirurgului care realizeaza transplantul. Intriga este secundara puterii cuvintelor si personajelor create de Karangal, mai spune Gates.

Homo Deus - Yuval Noah Harari

O alta carte de-a lui Harari - Sapiens - a fost inclusa de fondatorul Microsoft pentru lectura de vara de anul trecut. “Dar acest follow-up este la fel de provocator si antrenant”, spune Bill Gates. Homo Deus explica cum principiile care au organizat societatea vor suferi transformari uriase in secolul 21, cu consecinte la fel de majore asupra vietii asa cum o stim. Pana acum, lucrurile care au modelat societatea – si prin intermediul carora ne comparam – au fost fie regulile religioase despre cum sa traiesti o viata buna, fie telurile pamantesti precum eradicarea bolilor, a foametei sau a razboaielor. Cum ar fi lumea daca chiar am indeplini aceste obiective? “Nu sunt de acord cu tot ceea ce propune Harari, dar a scris ceva inteligent despre ceea ce ar putea sa urmeze pentru umanitate”, conchide Bill Gates.

A Full Life - Jimmy Carter

Chiar daca fostul presedinte al Statelor Unite a scris mai bine de douazeci de carti, cumva a reusit sa pastreze cateva anecdote grozave pentru acest scurt tur al vietii sale fascinante. Aceasta carte vorbeste despre cum a creste in Georgia rurala, intr-o casa fara apa, electricitate sau izolatie a modelat perioada petrecuta de Carter la Casa Alba. Desi cele mai multe dintre povestiri provin din deceniile anterioare, “A full life” este o carte utila intr-o perioada in care increderea publicului in institutiile politice este in continua scadere, considera Bill Gates.

Sursa foto: donatas1205/Shutterstock