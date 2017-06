Organizatia PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) cere producatorului Jerry Bruckheimer si companiei Walt Disney, printr-o scrisoare deschisa, sa renunte la a folosi animale salbatice pe platourile de filmare, informeaza The Hollywood Reporter.

Grupul care militeaza pentru drepturile animalelor le-a propus lui Bruckheimer si The Walt Disney Company sa foloseasca imagini generate pe computer in schimbul animalelor, potrivit News.ro.

In urma cu cateva zile, tabloidul britanic The Sun a relatat ca o maimuta Capucin a vomitat de mai multe ori pe cand se afla pe platourile de filmare pentru ”Piratii din Caraibe: Razbunarea lui Salazar/ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, regizat de Joachim Ronning si Espen Sandberg.

Astfel, vineri, PETA i-a cerut regizorului sa isi ia angajamentul ca nu va mai folosi maimute sau alte animale salbatice.

”Oamenii morti pot sa nu spuna povesti, dar stiri ca un Capucin care vomita incontrolabil si musca un make-up artist pe platourile de filmare la «Piratii din Caraibe» vorbesc de la sine”, a transmis Colleen O'Brien, vicepresedinte al PETA.

Organizatia face apel la producatorii filmului sa se informeze, sa apeleze la computere pentru a reproduce imaginea animalelor.

Filmarile pe cel de-al cincilea film din franciza ”Piratii din Caraibe” au avut loc in 2015, cand doua maimute Capucin au fost duse din California pana in Australia pentru a fi animale de companie ale personajului Barbossa, jucat de Geoffrey Rush.

PETA sustine ca a avertizat realizatorii filmului ca maimutele Capucin vor avea de suferit in momentul in care vor calatori in Australia si ca Joe Suffredini, furnizorul de animale al Avian Entertainment, a incalcat in trecut legea semanta in 1966 privind tratamentul aplicat animalelor.

”Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” a fost lansat in cinematografe pe 26 mai. Din distributie fac parte Johnny Depp in rolul capitanului Jack Sparrow, Orlando Bloom si Geoffrey Rush, Javier Bardem, Brenton Thwaites si Kaya Scodelario.

Compania Disney nu a facut comentarii privind scrisoarea PETA.

Sursa foto: Pixabay.com