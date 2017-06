„Prestige”, „Elegance” si „Style” sunt cele trei sortimente de capsule create de somelierul Davidoff Café numai din cele mai alese boabe de cafea din cele mai bune regiuni de cultivare din lume.

• Davidoff Café Prestige – espresso intens.

Un espresso cu caracter puternic, aroma fina si gust catifelat.

Pentru a obtine aceasta reteta, sunt special selectionate cele mai bune boabe de cafea Arabica din Sudul Americii completate cu boabele de cafea Robusta din India.

• Davidoff Café Elegance – espresso fin.

Un espresso echilibrat cu gust bogat si note de alune si ciocolata neagra.

Pentru aceasta reteta sunt selectionate cele mai bune boabe de cafea Arabica din America Centrala si de Sud.

• Davidoff Café Style – espresso lung.

Un espresso cu o aroma intensa de boabe prajite completata de note lemnoase si de cereale.

Amestecul perfect al boabelor Arabica special selectate din America Centrala si de Sud dezvolta un caracter intens si un gust bogat.

Secretul calitatii deosebite a capsulelor Davidoff Café consta in procesul de prajire complex. Doar echilibrul dintre timpul si procesul de prajire garanteaza cea mai buna calitate.

Fiecare sortiment de capsule este ambalat in cutii cu un design elegant, a cate 10 bucati. Capsulele Davidoff Café se gasesc pe piata incepand cu luna iunie, in lanturile de magazine Carrefour, Kaufland si Mega Image.

Despre Davidoff Cafe:

„Having a taste for quality is having a taste for life” este citatul definit de Zino Davidoff care insumeaza caracterul luxuriant si lipsit de compromisuri caracteristic intregului brand.

Lumea cafelei Davidoff Café aduce impreuna sortimente unice de cea mai inalta calitate: Rich Aroma, Fine Aroma, Espresso 57 si o data pe an, o Editie Limitata deosebita (cafea prajita si macinata, si cafea instant).

Pentru gama Davidoff Café, sunt alese cele mai bune boabe de cafea din cele mai bune regiuni de cultivare a cafelei. Acestea sunt ulterior prajite individual si mixate intr-o compozitie de cafea superioara - Grande Cuvée.

Gama Davidoff Café acopera fiecare profil de gust al celor mai exigenti bautori de cafea.

Mai multe informatii despre gama Davidoff Café gasiti pe site-ul:

