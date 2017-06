“Impreuna cu platforma tehnologica de donare de sange «Si Eu Donez», organizatorii Untold si Neversea lanseaza miercuri campania de donare de sange care a mobilizat mii de tineri din Romania si care a demarat in 2016 prima Retea a Donatorilor Benevoli de Sange din tara. Campania se desfasoara in perioada 14 iunie - 10 iulie”, se arata intr-un comunicat emis de organizatorii festivalurilor Untold si Neversea.

Caravanele mobile vor fi amenajate in Cluj-Napoca, Bucuresti, Timisoara si Constanta. Astfel, caravana va fi prezenta in Cluj-Napoca, pe Bulevardul Eroilor, in zilele de 17 si 18 iunie, in Bucuresti, in Parcul Herastrau, in 24 si 25 iunie, in Timisoara, 1,2 iulie, in Iulius Mall si tot pe 1 si 2 iulie in Constanta, in Parcul Tabacarie.

Toti cei care doneaza sange la centrele de transfuzii din intreaga tara si intra in reteaua „Si Eu Donez”, vor primi reducere la abonamente pentru festivalurile Untold sau Neversea. Ei trebuie sa acceseze un link, unde trebuie sa completeze formularul solicitat si sa ataseze o poza cu adeverinta de donator. Mai apoi, vor primi pe adresa de mail un cod cu care vor putea achizitiona abonamentele cu reducere: la Untold, reducerea este de 150 LEI + taxe din pretul final de 550 lei + taxe al abonamentului, iar la Neversea reducerea este de 195 lei+ taxe din pretul final de 420 lei + taxe al abonamentului.

In acest moment, reteaua donatorilor benevoli de sange de pe platforma «Si eu donez», inseamna 4.000 de membri, din care peste 1.700 s-au inscris in perioada campaniei Blood Network 2016.

Untold 2017 va avea loc in perioada 3 - 6 august la Cluj-Napoca, iar Neversea, intre 7 si 9 iulie, in Constanta.

Sursa foto: wavebreakmedia / shutterstock