Festivalul Airfield are loc pe Aerodromul Magura din Cisnadie, langa Sibiu, si aduna, de la an la an tot mai multi tineri dornici de distractie. Festivalul a fost conceput ca o combinatie de relaxarea, muzica si arta, toata distractia avand loc in mijlocul naturii.

"Acolo unde visele zburda libere printre nori si soarele te mangaie cu lumina lui calda, acolo te asteptam sa dansam impreuna. Hai sa transformam un simplu aerodrom intr-un univers al iubirii si al visarii. Lasa-ti mintea si sufletul sa pluteasca. Imbratiseaza linistea naturii, da drumul ideilor sa zboare si bucura-te la Airfield Festival 2017!", au transmis organizatorii festivalului, intr-un comunicat.

Ce artisti vin la Airfield?

La editia Airfield de anul acesta au confirmat prezenta peste 100 de artisti romani si internationali din categorii muzicale variate, de la hip hop si rock alternativ, la techno si reggae.

Lista cu artistii care vor canta la festivalul Airfield : Gorgon City, Looptroop Rockers, Dope D.O.D.,Ziggi Recado & The Force, Afu-Ra, Jax Jones, Jeru The Damaja, Scuba, OXIA, Adriatique, L'entourloop, Sandrino, General Levy, Dreadsquad & El Fata, Subcarpati, Parazitii, Gojira & Planet H, C.T.C, Macanache, Argatu & romaN, Raku, Fine It's Pink, Mihai Popoviciu, Peter Makto & Gregory S, Cred Ca Sunt Extraterestru, Adrian Eftimie, Optick, Pascal Junior, Nane, BAB, Psihotrop, Crowd Control, Nopame, SATRA BENZ, Shiver, TRAVKA, The Mono Jacks, Stema, The Model, DJ Sauce, K-lu, Toygun, Vid aka Egal 3, Dobrikan, Mouse N'Monkeyz, Captain Midnight, King Julien, ABC(Iorgovan, Somesan, Bread & Butter), Jianu, Cumicu, DJ Wicked, Phlo Da Shaolin, Riddim Bandits Crew, DJ Amilly, The Watcher, Megga Dillah, True:L, Exile, Natty Ned, LionRiddims, Mo Fayah.

Foto: airfield.ro

Cat costa biletele?

Abonamentul pentru patru zile costa 129 de lei, iar biletul pentru o singura zi costa, in functia de ziua aleasa, 39 de lei sau 49 de lei. Accesul la camping pentru patru zile costa 49 de lei.

Sursa foto: airfield.ro