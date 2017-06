Tu cate carti citesti pe an? 5 sau mai multe? Lectura din metrou iti e suficienta sau lectura face parte din tabieturile tale de seara? Ori citesti numai in vacante? Sau deloc? Ei bine, cartile sunt bune surse de inspiratie, contin lectii de viata si reprezinta hrana pentru minte, asa ca ne-am propus sa iti aratam 5 metode simple pe care le poti aplica in viata de zi cu zi pentru ca sa citesti mai mult, potrivit Revista CARIERE.