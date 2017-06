Fie ca vrei, fie ca nu, ai un brand personal. Brandingul personal nu este numai pentru antreprenorul care detine propria afacere, nu este un lux rezervat doar directorilor de corpororatii, ci o necesitate specifica oricarei persoane ce aspira sa fie gasita online si recunoscuta pe deplin pentru ce stie sa faca cel mai bine. Este abilitatea secreta care te poate face sa iesi dintr-un dosar plin de portofolii, atunci cand aplici pentru o pozitie sau pentru o bursa la o universitate. Un brand personal puternic va avea impact in obtinerea locurile de munca, de promovare si iti va creste capacitatea de a atrage talente sau capital.

Brandul a devenit un cuvant la moda, desi, de-a lungul timpului, nu a lipsit ca fenomen din comportamentul oamenilor. Astazi, construirea brandului personal este la fel de importanta ca si construirea marcii companiei. De fapt, ar putea fi chiar mai importanta. Consumatorii doresc sa auda povestea din spatele fondatorilor, atat esecurile, luptele de supravietuire pe piata, cat si succesul.

Daca nu iti dezvolti brandingul personal, altii o vor face pentru tine, si cu siguranta nu vei fi multumit de continut. Dezvoltarea brandului tau personal este modalitatea proactiva de a iti controla evolutia carierei si modul in care esti perceput pe piata. Construirea unui brand personal necesita timp si efort, dar cu siguranta merita.

Nevoia de branding si rebranding va continua sa creasca. Este singurul lucru pe care nimeni nu il poate lua de la tine si te poate urmari pe tot parcursul carierei tale, astfel incat sa poti castiga un avantaj competitiv si o diferentiere in piata in care activezi, adesea aglomerata.

Probabil, cele mai mari schimbari pe care le vom vedea in acest an, si in anii ce urmeaza, vor fi schimbari in jurul cresterii rapide a utilizarii tehnologiei pentru interactiunile de brand si experienta clientilor. A fost numita a patra revolutie industriala si ne va patrunde afacerile si vietile. Odata cu cresterea continua in social media, a predominarii smartphone-urilor, a capacitatii unui singur client de a genera o atentie globala, adesea negativa conform experientelor, detin acum puterea ca niciodata.

Rebrandingul nu este usor, ai nevoie de un plan bine gandit si poti incepe prin a te determina unde vrei cu adevarat sa iti investesti energia.