Conform unor informatii din interior, citate de Catalin Tolontan, ar exista un plan al conducerii care ia in calcul chiar inchiderea canalului Digi 24.

Cum s-a ajuns aici?

Nemultumirea mai veche a lui Zoltan Teszari fata de ”continutul care trateaza cu superioritate publicul loial al RCS-RDS” a crescut accentuat in ultimul an. Performantele scazute de audienta, in raport cu televiziunile concurente, au fost revazute intr-o recenta evaluare a conducerii RCS&RDS. Problemele legale conteaza si ele, chiar daca nimeni din trust nu va recunoaste, mai scrie Tolontan.

Contactati de wall-street.ro, mai multi angajati ai Digi 24 au spus ca nu cunosc aceste probleme si ca acum afla si ele.

Un alt angajat spune ca "nu sunt multe sanse sa se inchida, insa este foarte probabil sa urmeze restructurari destul de mari, ca acum 2-3 ani".

De celalalta parte, contractele multor corespondenti/jurnalisti Digi sunt realizate pe perioada determinata, uneori de doar cateva luni, deci rezilierea lor nu ar trebui sa fie o problema. "In prima faza, contractele sunt pe trei luni, apoi, dupa un timp, le fac de 6 luni si apoi pe un an. Este ceva generalizat", mai spune o sursa din cadrul Digi 24, pentru wall-street.ro.

Citeste mai multe pe Tolo.ro.