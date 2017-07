Grupul PRO pregateste schimbari de identitate la nivelul celor sase televiziuni pe care le detine. In aceasta toamna, toate canalele TV din grup vor fi reunite sub acelasi concept grafic, vizual, dar si la nivel de denumiri. Astfel, grupul PRO va avea o singura identitate, un singur concept, in lumina caruia vor fi dezvoltate toate elementele de branding ale celor sase canale TV.