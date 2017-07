Daca esti un antreprenor la inceput de drum care vrea sa ia calea online-ului sau vrei sa dezvolti o cariera in web design, am facut pentru tine o selectie de cateva carti care te pot ajuta sa intelegi si sa inveti acest domeniu, pornind de la principii de baza ale design-ului pana la limbaje de programare.

Daca nu esti adeptul cursurilor si preferi sa fii autodidact, am pregatit pentru tine o selectie de patru titluri care te pot ajuta sa te familiarizezi cu web design-ul, domeniu la mare cautare in zilele noastre, cand majoritatea afacerilor se dezvolta in online. Fie ca vrei sa inveti pentru propriul business sau vrei sa te specializezi in acest domeniu, iata patru carti de web design care iti pot fi de mare folos:

Carti de web design: How to be a Graphic Designer, Without Losing Your Soul - Adrian Shaughnessy

Pentru a te acomoda cu acest domeniu, iti recomandam aceasta carte care explica principiile de baza ale designului si te pregatesc pentru partea practica. Designerii grafici se plang constant ca nu exista un manual care sa-i ghideze in meserie. Scriitorul si consultantul Adrian Shaughnessy vine in intampinarea lor cu un ghid care ofera sfaturi practice, pornind de la aptitudinile profesionale, la procesul creativ si pana la tendintele gloabale sau cultura digitala.

Carti de web design: 100 Things Every Designer Needs to Know About People - Susan Weinschenk

Proiectam pentru a obtine raspunsuri de la oameni; vrem ca ei sa cumpere ceva, sa citeasca mai mult sau sa reactioneze intr-un fel. Designul fara intelegerea contextului in care oamenii aleg sa actioneze este ca si cum ai explora un oras nou fara o harta: rezultatele vor fi intamplatoare, confuze si ineficiente. Aceasta carte combina stiinta si cercetarea cu exemple practice pentru a oferi un ghid pentru fiecare webdesigner.

Carti de web design: Web Design in Easy Steps - Sean McManus

Exista milioane de site-uri pe internet, dar nu toate au o interfata atragatoare sau sunt eficiente. Cartea lui Sean McManus iti arata care sunt principiile cheie ale web designului si te ghideaza prin procesul de creare a unui site, planificarea acestuia, promovarea prin motorul de cautare, precum si navigarea eficienta pentru a usura utilizarea acestuia. Web Design in Easy Steps te invata cum sa utilizezi HTML, CSS si JavaScript si iti ofera si insighturi interesante despre e-commerce.

Carti de web design: The Essential Guide to CSS and HTML Web Design

Exista mai multe carti despre CSS si HTML, dar acest titlu iese in evidenta prin faptul ca aduna cele mai bune aspecte si insighturi ale cartilor de specialitate si te invata tot ce trebuie sa stii pentru a proiecte site-uri web. Ghidul este conceput atat pentru incepatori, cat si pentru profesionisti, porneste de la principiile de baza ale CSMM si HTML si acopera in profunzime aspectele esentiale ale web design-ului.

Sursa foto: LeichterOliver/Shutterstock