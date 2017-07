Grupul Editorial Art si Klett Gruppe au semnat azi primul parteneriat exclusiv dintre o editura romaneasca si unul dintre cele mai importante grupuri editoriale din Europa. Art Klett, care va functiona separat de Grupul Editorial Art, se va concentra pe realizarea de carti educationale si are in plan sa participe inca din acest an la licitatiile de manuale scolare derulate de autoritati. De asemenea, editura tinteste afaceri de 10 milioane de euro pana in 2018.

Semnarea parteneriatului dintre Grupul Editorial Art si Klett Gruppe aduce in Romania 125 de ani de experienta de pe cea mai mare piata de carte educationala din Europa, Germania, in conceperea si redactarea de manuale scolare si de materiale auxiliare educationale. De asemenea, noua editura creata include si dezvoltarea de manuale digitale europene, care sa cuprinda peste 400 de aplicatii multimedia.

„Avantajul grupului Art in acest parteneriat este ca beneficiem de know-how si acces, mai ales pe zona de digitalizare, care in momentul de fata este extrem de scumpa pentru noi. In educatie este foarte greu sa distingi un manual bun de unul foarte bun, iar aceste mici diferente pot fi percepute doar cu o anume expertiza, in cazul nostru, una straina”, a declarat Dan Iacob, directorul si fondatorul grupului editorial Art.

In urmatorii trei ani, noua editura creata in urma parteneriatului, Art Klett, isi propune sa devina principalul producator de carte cu profil educational din Sud Estul Europei, iar pana in 2018, sa atinga o cifra de afaceri de 10 milioane de euro.

