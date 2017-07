Pentru cei pasionati de psihologie practica am pregatit o selectie de patru titluri a caror aplicare poate avea rezultate vizibile in mai multe aspecte ale vietii - fie ca vorbim de dezvoltare personala, leadership sau putere la locul de munca.

Carti psihologice: The Subtle Art of Not Giving a F*ck, de Mark Manson

In acest ghid de auto-ajutor, un binecunoscut blogger anuleaza ideea pozitivitatii, ca mijloc de a deveni oameni mai buni si mai fericiti. Timp de decenii, ni s-a spus ca gandirea pozitiva este cheia pentru o viata prospera si fericita. Mark Mason propune o varianta cruda, dar racoritoare a adevarului, o abordare diferita fata de mentalitatea cu care am fost obisnuiti.

Argumentele bloggerului, sustinute de cercetarea academica, se rezuma la faptul ca imbunatatirea vietii noastre nu depinde capacitatea noastra de a transforma lamaile in limonada, ci de a ne invata stomacul cu lamai mai bune.

Oamenii sunt fiinte limitate si cu defecte - „nu oricine poate fi extraordinar, avem castigatori si pierzatori in societate, nu-i corect, dar nici nu-i vina ta”. Mason ne sfatuieste sa ne cunoastem limitele si sa le acceptam, iar odata ce ne vom imbratisa temerile, greselile si incertudinile si vom infrunta adevarurile urate despre noi, atunci vom gasi curajul, onestitatea, perseverenta si iertarea pe care le cautam.

Mindset. O noua psihologie a succesului, de Carol S. Dweck

O clasica a psihologiei practice, aflata deja la a treia editie, cartea lui Carol S. Dweck vorbeste despre motivatie si dezvoltare personala din perspectiva alegerii unei atitudini potrivite. Astfel, autorarea este de parere ca avem nevoie de o mentalitate si un comportament flexibile in toate aspectele vietii si ca numai punand in aplicare acest principiu si renuntand la rigiditate ne putem imbunatati viata.

Dweck porneste de la ideea potrivit careia oamenii cu mentalitate rigida cred ca insusirile lor fundamentale sunt un dat, ca inteligenta si talentele lor nu pot fi schimbate, in timp ce oamenii cu mentalitate flexibila sunt de parere ca-si pot dezvolta calitatile prin stradanie si daruire.

Aceasta carte este despre cum poti face distinctia intre cele doua tipuri de mentalitate, cum te ajuta mindsetul evolutiei, care este legatura dintre pareri si convingeri si cum iti poti asuma responsabilitatea pentru acestea in incercare de a dobandi flexibilitatea.

Carte psihologica: Cum sa ai o zi buna, de Caroline Webb

Un fost consultant McKinsey ne dezvaluie, in aceasta carte, cum sa folosim concluziile celor mai recente studii din economia comportamentala, psihologie si neurostiinta pentru a ne schimba abordarea vietii cotidiene si pentru a naviga printre provocarile zilnice.

In aceasta carte, Caroline Webb ne explica cum sa aplicam informatiile stiintifice in activitatile cotidiene, cu scopul de a le imbunatati. "Cum sa ai o zi buna" ne arata cum sa ne stabilim prioritatile, sa utilizam timpul la maximum, cum sa ne descurcam cu brio in orice situatie si interactiune, dar si cum sa ne comportam intr-un mod cat mai inteligent, pentru a intari impactul personal si a ne stimula energia si bucuria.

Gandire rapida, gandire lenta, de Daniel Kahneman

Cartea lui Daniel Kahneman ofera explicatii practice si lamuritoare privind modul in care se iau deciziile atat in afaceri, cat si in viata de zi cu zi si ne arata cum putem utiliza diferite tehnici pentru a ne feri de stangaciile mintale care adeseori ne aduc incurcaturi.

In "Gandire rapida, gandire lenta", Kahneman explica cele doua sisteme care ne conduc modul de a gandi. Primul este rapid, intuitiv si emotional, in timp ce al doilea este mai lent, mai deliberativ si, in acelasi timp, mai logic. Autorul detaliaza fiecare sistem, prezentandu-i atat capacitatile extraordinare cat si erorile si demonstreaza care este impactul fiecaruia asupra judecatilor evaluative si ale deciziilor pe care ajungem sa le luam.

