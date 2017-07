Invitel face parte din Grupul Invitel si este unul din operatorii cheie pe piata de telecomunicatii din Ungaria, cu o prezenta de peste 20 de ani. Invitel ofera un portofoliu cuprinzator de servicii clientilor rezidentiali, precum si clientilor de tipul intreprinderilor mici, inclusiv servicii multimedia si de divertisment, cum ar fi serviciile de televiziune digitala si HD interactive, servicii de internet rapid si servicii de telefonie fixa, oferite prin intermediul retelelor sale regionale si este al doilea cel mai mare operator de servicii de telecomunicatii fixe si internet fix din Ungaria prin raportare la segmentul de clienti rezidentiali si clienti de tipul intreprinderilor mici, informeaza News.ro.

“Suntem entuziasmati de oportunitatea de a dezvolta activitatea noastra din Ungaria prin achizitia diviziei de servicii de telecomunicatii destinate clientilor rezidentiali a grupului Invitel, aceasta tranzactie strategica permitandu-ne sa ne crestem semnificativ acoperirea. Deciziile recente de dezvoltare ale Invitel sunt in concordanta cu strategia de baza a Digi de a construi retele de fibra optica de ultima generatie. Dupa realizarea tranzactiei intentionam sa ducem mai departe planurile Invitel de dezvoltare a retelelor de fibra optica, astfel incat sa continuam sa furnizam servicii de comunicatii electronice performante clientilor nostri din Ungaria. In acelasi timp, ne exprimam fata de echipa Invitel si China-CEE Equity atat recunostinta pentru sprijinul acordat in vederea incheierii cu succes a acestei tranzactii, cat si entuziasmul cu privire la colaborarile viitoare pe care le vom avea”, a declarat Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications N.V.

In anul 2016, Invitel a avut o cifra de afaceri de 26 miliarde HUF (aproximativ 85 milioane EURO) si EBITDA de 7,1 miliarde HUF (aproximativ 23,2 milioane EURO), pe baza pro-forma (Invitel a facut obiectul unui proces de divizare la mijlocul anului 2016). La data de 31 mai 2017, Invitel avea un numar de 691.664 unitati generatoare de venit din cadrul serviciilor sale de televiziune prin cablu, internet fix si telefonie fixa.

Pretul total ce urmeaza sa fie platit de catre Digi HU este de 140 milioane EURO, aceasta suma putand suporta eventuale ajustari ulterioare, conform standardelor comerciale uzuale aplicabile in cadrul tranzactiilor de o asemenea dimensiune din sectorul serviciilor de telecomunicatii. Finalizarea tranzactiei este supusa indeplinirii unor diverse conditii, printre printre care cerinta ca tranzactia sa fie aprobata de catre Autoritatea Maghiara de Concurenta (in maghiara: “Gazdasagi Versenyhivatal”), adauga sursa citata.