Cartile romanesti, desi nu reprezinta prima alegere a romanilor cand vine vorba de citit, incep sa castige teren si sa fie din ce in ce mai consumate de public. Pentru pasionatii de literatura romaneasca, am facut o mica selectie de carti romanesti pe care trebuie neaparat sa le citesti, daca nu ai facut-o pana acum.

Carti romanesti: Fetita care se juca de-a Dumnezeu – Dan Lungu

Cu mai mult volume publicate, Dan Lungu este unul dintre cei mai cunoscuti autori romani contemporani. Cartea pe care o propunem, “Fetita care se juca de-a Dumnezeu”, a fost publicata in 2013 si doi ani mai tarziu a castigat Premiul National de Proza al Ziarului de Iasi.

Romanul se concentreaza pe viata Raditei si a familei sale, victimele unui fenomen care a caracterizat Romania dupa perioada comunista: emigratia temporara. Intriga este clasica: pentru a-si scoate familia din probleme financiare, Letitia se hotaraste sa plece la munca in strainatate, lasandu-si acasa cele doua fete, Malina si Radita. Aceasta din urma, aflata la inceput de scoala si puternic atasata de mama sa, sufera in urma despartirii asa cum numai copiii pot sa o faca.

“Ne aflam in fata unui roman tulburator, in care sunt imbinate subtil o varietate de teme: copilaria, inocenta, instrainarea, confruntarea mentalitatilor, relatiile de cuplu sau reconfigurarea identitatii. Totul intr-o constructie plina de tensiune si cu un limbaj proaspat, efervescent”, se arata in recenzia cartii.

Mai multe detalii despre romanul lui Dan Lungu si pretul cartii gasesti aici.

Jurnal 2003-2009 - Oana Pellea

“Jurnal 2003-2009” este prima carte a actritei Oana Pellea, fiica marelui actor Amza Pellea. Publicata in 2009, dupa ce a fost descoperita de criticul literar Ioana Parvulescu, cartea Oanei Pellea reda trairile actritei in perioada mentionata in titlu. „Draga Oana, m-a uimit sa gasesc in notatiile tale lucrul pe care numai scriitorii adevarati il au: amprenta stilistica. Jurnalul tau are un ton inconfundabil si, pentru ca nu rezulta din el ca ai experienta scrisului, nu pot decat sa constat ca ai talent. Cuvintele tale au mimica, au gestica, au tot ce le trebuie. Si inteligenta”, scrie Ioana Parvulescu.

La mai bine de opt ani de la aparitie, Jurnalul continua sa fie una dintre cele mai citite opere romanesti. Iti poti comanda cartea de aici.

De ce este Romania altfel – Lucian Boia

In aceasta carte, istoricul roman Lucian Boia, recunoscut pentru opera sa impresionanta in domeniul istoriei ideilor si a imaginarului, se intreaba in ce masura tara noastra difera fata de restul Europei. Cartile sale ofera noi interpretari si starneste numeroase dezbateri, iar “De ce este Romania altfel” nu este mai prejos:

„Tarile si natiunile sunt diferite. Asemanatoare si diferite. Romania intra si ea, fireste, in acest joc al asemanarilor si deosebirilor. Nu cumva este totusi si mai diferita? Cu alte cuvinte, nu se situeaza oare mai „excentric", sub tot felul de aspecte, in raport cu ceea ce ar fi o medie sau o relativa normalitate europeana?

Modul extravagant in care s-a derulat psihodrama politica din vara anului 2012 a lasat impresia ca tara e defecta. Desigur, cei care privesc din afara sunt mai impresionati decat romanii, obisnuiti cat de cat cu ei insisi, dar pana si printre romani exasperarea creste. Ceva nu merge in Romania, si nu doar sus, in clasa politica, si nu doar deieri, de alaltaieri. Sa fie un blestem? Nu, e doar o istorie. Dar poate ca inseamna acelasi lucru.“ (Lucian BOIA)

Mai multe detalii despre cartea lui Lucian Boia si pretul sau, aici.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Yulia Grigoryeva/Shutterstock