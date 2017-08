In aceasta toamna, grila de toamna a Pro TV va cuprinde patru noi emisiuni, ce vor incepe din luna septembrie: Gospodar fara pereche, Pe bune?!, Romania, jos palaria! si Fort Boyard. Grila este completata de sezoane noi din Vocea Romaniei, Visuri la cheie, Ai nostri si Las Fierbinti.

De asemenea, postul de televizune a pregatit peste 40 de blockbustere, peste 20 de filme in premiera, printre care Avengers: Age of Ultron, Agentul 007 - Spectre, Mechanic 2 si The Amazing Spider-Man 2

“Desi vara este, de obicei, o perioada de concedii, trebuie sa recunosc ca pentru echipa PRO a reprezentat o adevarata mobilizare de forte! As vrea sa mai adaug si ca, incepand de luni, 28 august, intregul grup PRO va avea un suflu nou, vom fi uniti la nivel de concept, grafica si denumiri. Noi o sa dam startul toamnei cu foarte multe noutati care speram sa fie pe placul tuturor romanilor!”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.

UEFA EURO 2020

Pro TV a achizionat drepturile de transmisiune ale campionatului european de fotbal 2020. 51 de meciuri vor fi transmise in exclusivitate, dintre care 46 vor fi in direct la Pro TV, iar celelelte cinci vor fi difuzate de Pro X, fostul Sport.ro, atunci cand orele partidelor vor coincide.

Difuzarea partidelor de fotbal va incepe de anul viitor si se va desfasura pana in 2022. Vor fi transmise meciurile de calificare ale echipei nationale, precum si doua editii ale UEFA Nations League.

Productii noi in prime time

Segmentul de prime time va fi completat lunea de emisiunea Gospodar fara pereche, produsa in premiera de Pro TV si prezentata de Anamaria Prodan Reghecampf. O alta noua productie ce va fi difuzata luni este emisiunea de divertisment a lui Andi Moisescu, Cosmin Natanticu si Costi Dita, Pe bune?!.

Marti, serialul Las Fierbinti revine cu sezonul 12, iar oferta Pro TV este completata de emisiunea Romania, jos palaria!, prezentata de Florin Busuioc, Tania Popa si Catalin Neamtu. Grila de miercuri include Visuri la cheie, aflata la sezonul patru si o noua emisiune Pe bune?!, iar joi Pro TV va difuza un nou episod din serialele Las Fierbinti si Ai nostri.

Vineri este dedicata emisiunii Vocea Romaniei, care revine cu un sezon si un nou jurat, Adi Despot, in timp ce sambata avem Filmul PRO – 40 de blockbustere si 20 de filme in premiera, printre care se afla Avengers: Age of Ultron, Agentul 007 - Spectre, Mechanic 2 si The Amazing Spider-Man 2 – iar duminica este difuzata o alta emisiune produsa in premiera, Fort Boyard.

Day time: Vorbeste lumea, La Maruta si Ce spun romanii

In fiecare zi, dupa Stirile Pro TV, Adela Popescu si Cove revin intr-un sezon nou Vorbeste lumea, urmati de emisiunea La Maruta, care sarbatoreste 10 ani de emisiune si Ce spun romanii, emisiunea moderata de Cabral.

Stirile Pro TV, in fiecare zi, timp de opt ore si jumatate

Cu peste 6 milioane de telespectatori in fiecare zi, o cota de piata record anul acesta, 47.1% pe segmentul publicului comercial, zeci de echipe in direct si opt ore si jumatate de stiri pe zi, echipa Stirile Pro TV va continua, de luni pana duminica, sa informeze toti romanii.