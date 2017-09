Grupul cu cea mai mare influenta asupra crearii sau erodarii preferintei fata de branduri sunt Super Liderii, o comunitate digitala nou-definita de consumatori care adopta rapid tendintele noi si care amplifica mesajele brandurilor, iar companiile care nu interactioneaza cu acestia in mod corect risca sa piarda oportunitatea de a valorifica influenta lor si de a-si sustine propriile business-uri, se arata in studiul Tetra Pak Index 2017, care cuprinde multe alte insight-uri pentru branduri.

Brandurile trebuie sa isi concentreze activitatea online pe o generatie noua de influentatori, daca vor sa continue sa se dezvolte intr-o lume conectata, saturata de informatie, in care continutul generat de terti devine din ce in ce mai important.

In acest raport, compania a identificat un nou segment de consumatori si abordarile cele mai bune pentru a interactiona cu acestia. Este un grup de Super Lideri, cel mai influent segment din marea comunitate online. Atunci cand sunt interesati, acesti influentatori pot sa devina ambasadori ai brandurilor, sa ajute la promovarea mesajelor acestora, sa dezvolte opinii si sa contribuie la intarirea increderii in produsele lor, ajutandu-le sa acceseze o comunitate mai mare de consumatori conectati, in mod eficient.

Reprezentand doar 7% din populatia online la nivel global, Super Liderii sunt cei mai activi si sociali din zona online. Mai mult de jumatate dintre ei (57%) scriu saptamanal review-uri despre branduri si/sau produse, si aproape doua treimi (65%) spun ca se simt mai inclinati sa faca acest lucru dupa o experienta pozitiva. In plus, mai mult de trei sferturi (78%) se asteapta ca brandurile sa le raspunda review-urilor si evaluarilor lasate, spunand ca interactiunea cu brandurile in social media le imbunatateste opinia despre brandul respectiv (79%).

Raportul arata de asemenea felul in care procesul de cumparare al consumatorilor s-a transformat de la unul relativ liniar la o retea complexa cu multiple puncte de interactiune. Consumatorii cauta astazi informatie inainte, dupa si in timp ce cumpara. Ei verifica cel putin patru surse de informatie, majoritatea acestora fiind in afara controlului brandurilor - un motiv in plus pentru care companiile trebuie sa interactioneze corect cu Super Liderii, pentru ca review-urile si conversatiile lor cu brandurile in online genereaza una dintre cele mai credibile surse de informatie pentru consumatori.

In plus, raportul demonstreaza ca ambalajul produsului va continua sa conteze probabil mai mult decat oricand, ca unul dintre putinele canale de comunicare asupra caruia brandurile au control deplin, intr-o lume a continutului generat de terti. Iar cu noile tehnologii digitale, acesta ofera noi oportunitati brandurilor de a interactiona si a se conecta cu consumatorii in mod direct.

De exemplu, codurile digitale printate pe ambalaje pot creste transparenta trasabilitatii, ajutand consumatorii sa acceseze informatii despre produs mergand pana la sursa acestuia. Ambalajul poate fi de asemenea transformat intr-o platforma de comunicare bidirectionala prin care brandurile pot obtine informatii specifice si valoroase despre consumatori si pot oferi de asemenea informatie despre produs.

Iata un sumar al celor mai importante zece insight-uri pentru branduri, conform raportului Tetra Pak 2017 Index:

1. O lume a comentariilor de la consumatori

Digital media, blogurile/forumurile si social media sunt toate in continua crestere. Intr- un univers online in care fiecare are o voce, vocea brandurilor nu mai este la fel de puternica de una singura. Ele trebuie sa interactioneze in mod proactiv cu utilizatorii si sa cultive continutul generat de acestia, invatand de la bloggeri, creand parteneriate cu ei si valorificand puterea Super Liderilor de a le transmite si amplifica mesajele.

2. Suprematia continutului mobil

Lumea se centreaza tot mai mult in jurul continutului mobil, mai ales in pietele in dezvoltare, care adesea au sarit cu totul pentru etapa de continut desktop. China, cu precadere, este avansata: pentru a studia ultimele tendinte, aici trebuie privit.

Brandurile trebuie sa porneasca cu o strategie care sa prioritizeze continutul mobil – de fapt, in SUA anumite branduri se muta catre continut doar pe mobil, pentru a tine pasul cu utilizatorii aflati mereu in miscare.

3. Incredere si influenta

Data fiind “criza de incredere” in ceea ce priveste institutiile, consumatorii au din ce in ce mai multa incredere in “oameni ca noi”, care le impartasesc valorile, prioritatile si perspectiva asupra vietii. Brandurile au nevoie sa arate ca si ele impartasesc aceste valori si directii; sa fie mai transparente si sa vorbeasca cu mai multa autenticitate, in timp ce pun in prim plan “oamenii reali” ca ambasadori ai brandului lor. “Publicul crede ca si companiile trebuie sa actioneze si sa ii sustina in cauzele in care cred.”

4. Segmentare & Super Liderii

Comportamentul online transcende datele demografice traditionale si necesita un alt model de segmentare a consumatorilor. Cel mai activ si mai social grup din randul consumatorilor conectati sunt Super Liderii: cei care adopta tendintele cat mai devreme, cei care sunt influentatori si trendsetteri. Bine conectati si foarte vocali, ei pot fi o “mina de aur” ca ambasadori ai brandurilor si pentru a obtine insight-uri din piata.

5. Unde si cum se interactioneaza cu Super Liderii

Super Liderii sunt neasteptat de deschisi in fata conversatiilor: aproape jumatate dintre ei au conversatii zilnice cu brandurile in social media. Ei se asteapta mai ales ca brandurile sa le raspunda la review-uri si comentarii, care, in marea lor majoritate, pornesc de la o experienta pozitiva pe care au avut-o cu brandul. Astfel de raspunsuri au un impact foarte bun in ceea ce priveste perceptia asupra brandului, demonstrand importanta interactiunii.

6. Consistenta este cruciala

Pe masura ce canalele se inmultesc si tot mai multi actori din lantul de productie interactioneaza direct cu consumatorii, brandurile trebuie sa se asigure ca au mesaje consistente si o relationare unitara cu consumatorii indiferent de momentul in care

7. De la push la pull

Majoritatea Super Liderilor cauta informatie cel putin o data in procesul lor de cumparare, cu precadere inainte sa cumpere (81%), cand verifica in medie 4.4 surse. Social media are un rol foarte important de jucat in tot acest proces, dar in mod surprinzator, website-ul clasic de brand ramane important ca sursa de informatie.

8. Promovarea in-store ramane cruciala

Alimentele si bauturile racoritoare sunt cumparate in continuare offline intr-o proportie covarsitoare, iar marketing-ul in-store ramane crucial pentru campaniile de promovare de produse. Digitalul este foarte important si aici, influentand mai mult de jumatate din toate cumparaturile in-store.

9. Cresterea din e-commerce

Comertul online (e-commerce) creste peste tot in lume si estimarile sunt ca va ajunge sa reprezinte 10% din valoarea tuturor cumparaturilor de produse alimentare pana in 2021. Acesta a schimbat cu totul regulile jocului in lantul de productie, in urma aparitiei unor noi actori mari precum Amazon, care promit in continuare schimbari importante. Mobilul face deja pasi rapizi spre a deveni “instrumentul online preferat pentru

cumparaturi”.

10. Ambalajul conteaza

Pe masura ce consumatorii cauta experiente personalizate din partea brandurilor, ambajele digitale unice, realitatea augmentata si imprimarea personalizata devin oportunitati pentru ca brandurile sa relationeze in mod unic si direct cu acestia.