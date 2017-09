Telekom renunta la brandul Dolce Sport si va transmite evenimente din lumea sportului, transmisiuni live, stiri sportive si emisiuni de analiza sub brandul Telekom Sport.

Disponibil la televizor sau pe laptop, tableta si smartphone, Telekom Sport va difuza competitii precum UEFA Champions League, UEFA Europa League, Liga 1, La Liga, Premier League, Cupa Angliei, Cupa Germaniei si Cupa Frantei.

Totodata, iubitorii sportului pot urmari cele mai importante competitii automobilistice (Formula 1, WRC, Formula E, Formula 2, GP 3 sau Porsche Supercup), cele mai spectaculoase campionate profesioniste din sportul american (NFL, NBA si NHL), campionatele interne de handbal si de rugby masculin si feminin, cat si toate meciurile echipei nationale de rugby si turneele din circuitul ATP.

De asemenea, in luna decembrie, in exclusivitate in Romania, la Telekom Sport, fanii sportului vor putea urmari Campionatul Mondial de handbal feminin, unde Romania este printre favoritele la medalii.

Telekom Sport are aproximativ 1,5 milioane de abonati. Canalele TV Telekom Sport sunt disponibile cu serviciul TV de la Telekom, serviciul Telekom TV Web & Mobile si aplicatia mobila Telekom TV. In prezent, pe langa canalele liniare Telekom Sport 1,2,3,4,5,6, exista patru canale Telekom Sport Online, disponibile in aplicatia TelekomTV.