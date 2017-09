Ziaristul si directorul de media Cristian Dimitriu se alatura echipei GMP PR in pozitia de Head of Corporate, urmand sa coordoneze echipa de comunicare si sa dezvolte zona corporate a agentiei.

Din aceasta postura, Cristi Dimitriu isi propune sa initieze servicii pentru clienti, sa gaseasca noi zone de extindere si sa lanseze idei de campanii de promovare a competentelor catre exterior.

“Nu o sa folosesc cliseul ca este o noua provocare pentru mine, ci o sa spun ca intentionez sa continui munca excelenta a echipei, dar si sa aduc o alta abordare cu experienta pe care o am din media. Celor din media care m-au intrebat de ce “trec de celalalta parte a baricadei”, la PR, le raspund ca folosesc o dihotomie periculoasa si impreuna avem mai multe lucruri care ne unesc decat ne despart, iar unul dintre ele trebuie sa fie tot timpul profesionalismul in ceea ce facem. In plus, chiar imi propun sa vin in viitorul apropiat cu un proiect in sprjinul media de calitate pentru ca stiu foarte bine cata nevoie are de asa ceva”, spune Cristi Dimitriu.

“Departamentul Corporate este o expertiza cheie a agentiei si odata cu venirea lui Cristi Dimitriu, intra intr-o noua etapa. Intentionam sa ne concentram mai mult in zona de consultanta strategica si stakeholders’ engagement unde experienta de peste 20 de ani a lui Cristi in jurnalism si management de media va face diferenta”, a declarat Ioana Manoiu, managing partner GMP PR.

Cristi Dimitriu a intrat in presa in 1993 ca jurnalist de teren pe politic la ziarul Ora, in 1994 a trecut la Agentia de presa Mediafax, unde a fost pe rand reporter, sef departament politic, redactor sef adjunct, redactor sef (2004 – 2007) si director general pana in 2011. Dupa reunirea redactiilor si brandurilor fostului trust Mediapro, a devenit director editorial al Mediafax Group, functie pe care a detinut-o pana in ianuarie 2016. La inceputul anului trecut, impreuna cu o echipa care a plecat din Mediafax, a lucrat la Agentia de presa News.ro, unde a avut functia de director general pana in septembrie 2017.

Fondata in 2007, GMP PR, parte a GMP Group, este una dintre cele mai importante agentii de relatii publice din Romania. GMP Group, grup independent de comunicare din Romania, detine GMP Advertising, WEBSTYLER, Point Public Affairs, GO Studio si Chapter 4.