Gigantii din industria media si IT americana sunt asteptati sa intre anul acesta in cursa pentru achizitionarea drepturilor TV pentru meciurile din prima divizie engleza de fotbal – Premier League, pachetul pe trei ani fiind evaluat la 5,1 mld. lire sterline (aproape 7 mld. dolari).

Compania de media Sky Plc, controlata de miliardarul Rupert Murdoch, detine in prezent drepturile TV pentru Premier League si este unul dintre principalii candidati pentru achizitionarea acestora la urmatoarea licitatie. In competitie ar putea intra insa si lideri ai sectorului tehonologic precum Facebook, Amazon sau Netflix, care ar putea impinge pretul stabilit in licitatie la noi niveluri record, considera Ed Woodward, vicepresedinte al Manchester United, citat de Bloomberg.

Chiar daca achizitia drepturilor TV pentru Premier League s-a dovedit a fi profitabila in trecut, explozia pretului care trebuie platit pentru acestea ar putea sa dea de gandit competitorilor, sumele de miliarde vehiculate fiind extrem de mari, chiar daca vorbim de giganti din Silicon Valley.

Facebook, de exemplu, a oferit anterior 600 mil. dolari pentru drepturile de streaming ale competitiei de cricket din India, insa fara a castiga licitatia. De cealalta parte, Amazon a platit 13 mil. dolari pentru dreptul de a transmite meciurile de tenis ATP World Tour. Pentru comparatie, cele 7 miliarde de dolari vehiculate pentru drepturile Premier League reprezinta aproape intregul buget de content pe care Netflix il are intr-un an de zile.