Bucuresti Docuart Fest, festivalul de film documentar romanesc, a inceput marti si se desfasoara pana pe 1 octombrie. Aflat la a VI-a editie, Docuart Fest propune iubitorilor de cinematografie proiectii de documentare si filme, precum si sectiuni competitionale, dar si de Q&A sau dezbateri cu realizatorii.

Bucuresti Docuart Fest este festivalul dedicat exclusiv filmului documentar romanesc, care a pornit in 2012 cu o prima editie. Evenimentul isi propune sa promoveze idei, oameni si produse culturale autohtone din lumea cinematografica.

Bucuresti Docuart Fest: 31 de filme intra in competitie

Editia a VI-a a Bucuresti Docuart Fest are trei sectiuni competitionale: principala, studenteasca si documentar TV, la care participa 31 de filme, selectate dintre 100 de productii inscrise.

Sectiunea principala numara 12 pelicule in concurs, competitia studenteasca 14, in timp ce in cadrul sectiunii de documentar TV au fost selectate 5 filme.

Pe langa competitii, festivalul vine cu o selectie de peste 70 de filme si documentare ce vor fi proiectate in cele cinci zile. Filmele vor putea fi vazute la Cinema Muzeul Taranului, Sala ARCUB Lipscani si Stirbei Center. In plus, intrarea este libera.

Mai multe despre program si filmele ce vor fi proiectate, gasiti aici.

Bucuresti Docuart Fest este organizat de Asociatia Docuart si este finantat de Primaria Municipiului Bucuresti prin ARCUB, in cadrul programului cultural "Bucuresti Oras participativ" si de Centrul National al Cinematografiei.

Sursa foto: MIA Studio/Shutterstock