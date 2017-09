Doina Gradea a lucrat timp de doua decenii in cadrul Pro TV, pana in 2014, cand a parasit grupul ca urmare a despartirii lui Adrian Sarbu de CME. Si-a inceput cariera la Pro TV ca asistenta personala a lui Adrian Sarbu in 1995 , iar ulterior a devenit director de corporate affairs pana in 2004 cand a condus Pro TV International.

Din 2014 s-a alaturat TVR, iar anul trecut a fost validata ca membru propus de PSD in Consiliul de Administratiei al SRTV condus de Irina Radu.

Raportul de activitate al Societatii romane de televiziune (SRTV) a fost respins, miercuri, de plenul reunit al Parlamentului. Raportul SRTV a fost respins cu 74 de voturi ”pentru” si 203 voturi ”impotriva”.

Respingerea raportului de activitate al SRTV echivaleaza cu demiterea intregului Consiliu de administratie, in frunte cu presedintele director-general, Irina Radu. Membrii CA raman interimari pana la numirea unui nou consiliu de catre Parlament.