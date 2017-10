ROBOR a crescut spectaculos in ultimele saptamani, pretul carburantilor urmeaza sa se majoreze, la fel si cel al gazelor naturale si mare parte a populatiei nu-si explica aceste miscari economice. Daca vrei sa ai o mai buna intelegere asupra modului in care functioneaza economia, ai putea sa incepi prin a urmari niste filme despre Wall-Street, afaceri si economie. Iata cateva recomandari.

Subiectele economice nu sunt tocmai prima alegere a cinemafililor, care opteaza pentru drame

filme istorice sau comedii, insa filmele despre afaceri, mai ales despre cele esuate sau crize financiare, sunt in sine niste subiecte dramatice. Prin urmare, daca vrei sa te inspiri, sa inveti din greselile altora sau pur si simplu sa intelegi mai bine cum functioneaza sistemul economic, urmareste aceste filme despre Wall-Street si afaceri.

Cele mai bune filme despre Wall-Street

The Big Short

Adaptarea cartii lui Michael Lewis din 2010 despre criza financiara este apreciata ca fiind unul dintre cele mai bune filme de business. Christian Bale este Michael Burry, directorul unui fond hedge care prezice colapsul pietei imobiliare si joaca alaturi de Ryan Gosling, Steve Carell si Brad Pitt, ale caror caractere pariaza, de asemenea, pe criza financiara.

Wall-Street

Filmul din 1987, regizat de Oliver Stone, prezinta povestea unui tanar broker, interpretat de Charlie Sheen, care isi doreste sa ajunga in top. Cu ajutorul lui broker senior, interpretat de Michael Douglas, Bud Fox reuseste sa se imbogateasca si sa avanseze in cariera, dar in acelasi timp ajunge sa fie implicat in mai cazuri de spionaj economic.

Wall-Street: Money never sleeps

Continuarea filmului Wall-Street, Money never sleeps este povestea banilor facuti cu orice pret si a oamenilor care ar face orice sa acceada la putere. De asemenea, reia povestea lui Gordon Gekko, brokerul interpretat de Michael Douglas, care dupa ce si-a ispasit pedepasa, este un om total schimbat si blameaza lacomia care cadva il ghida. In rolul principal il avem si pe Shia LaBeouf, un trader istet care apeleaza la ajutorul lui Gekko cu care formeaza o alianta din care amandoi ar avea de castigat.

The Wolf of Wall-Street

Poate nu la fel de dramatic ca celelalte filme amintite mai sus, Lupul de pe Wall-Street este o comedie neagra, bazat pe o poveste reala. Jordan Belfort este un broker care a trait visul american: a inceput de jos, a avut o ascensiune frumoasa, insa lacomia atat de intalnita pe Wall-Street il face sa devina infractor si sa se implice in scandaluri de coruptie si inselaciune. Protagonisul este interpretat de Leonardo DiCaprio, iar filmul este regizat de Martin Scorsese.

Sursa foto: MIA Studio/Shutterstock