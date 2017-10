Agentia de comunicare pastel are un nou director de creatie, Laura Iane, care va coordona departamentul de creatie si va fi responsabila de relevanta conceptelor creative in campaniile semnate de agentie la nivel local, dar si regional. Odata cu alaturarea Laurei in echipa de management pastel, agentia a intrat si intr-un proces de reorganizare care, la nivel strategic, va genera noi linii de business.

„Venirea Laurei in pozitia de director de creatie are loc intr-un moment important in evolutia agentiei, pastel aflandu-se in plin proces de remodelare strategica, iar experienta Laurei se pliaza perfect pe acest proces de transformare. Inca de la prima discutie am simtit ca Laura se potriveste cu ADN-ul pastel, iar viziunea ei completeaza perfect ideile noastre despre viitorul agentiei. Cu totii am facut rapid echipa cu Laura si impreuna am dezvoltat deja primele concepte creative...