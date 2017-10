Scriitorul britanic Kazuo Ishiguro a castigat Premiul Nobel pentru Literatura in acest an pentru "Descoperirea abisului din spatele sentimentului iluzoriu de conexiune cu lumea din romanele sale de o mare forta emotionala”, a anuntat Academia Suedeza zilele trecute. Kazuo Ishiguro a devenit celebru dupa lansarea romanului "Ramasitele zilei" in 1989, care ulterior a ajuns si pe marele ecrane, insa noi iti prezentam in continuare si alte romane care i-au adus scriitorului Premiul Nobel:

In varsta de 64 de ani, Ishiguro s-a nascut in Japonia, dar a emigrat in Regatul Unit la varsta de cinci ani, alaturi de familie. Cel mai cunoscut roman al sau, “Ramasitele zilei” (1989) a fost ecranizat in 1993, avand in distributie actori precum Anthony Hopkins si Emma Thompson.

Cele mai intalnite teme in romanele sale, opt la numar, sunt: memoria, timpul si autoiluzia. Pe langa carti, Ishiguro a mai scris scenarii pentru filme si seriale de televiziune. Alte romane scrise de Kazuo Ishiguro sunt: “Sa nu ma parasesti”, “Pe cand eram orfani”, “Uriasul ingropat” sau “Un artist al lumii trecatoare”.

Carti scrise de Kazuo Ishiguro, castigatorul Premiului Nobel pentru Literatura 2017

Ramasitele zilei

Inainte de a vorbi despre celelalte romane ale lui Kazuo Ishiguro, e musai sa povestim despre opera care I-a adus celebritatea scriitorului britanic de origine japoneza.

“Ramasitele zilei” spune povestea lui Stevens, un majordom de moda veche, indragostit de menajera din castelul lordului Darlington. Steven este atat de absorbit de munca sa, incat nimic nu-l perturba, nici macar evenimentele dramatice din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial sau pierderea singurei fiinte iubite. Titlul romanului face referire la sentimentul pe care majordomul il incearca in momentul in care realizeaza, spre sfarsitul zilei, ca lumea s-a schimbat profund, iar nu este decat o “ramasita a trecutului”.

Romanul a aparut in 1989, iar cativa ani mai tarziu a fost ecranizat de regizorul James Ivory, avandu-i in rolurile principale pe Anthony Hopkins si Emma Thompson.

Gasesti romanul aici.

Sa nu ma parasesti

Romanul a aparut in 2005 si are un subiect total diferit de “Ramasitele zilei”: Katie H. este o educatoare al carei rol este de ajuta “copiii-clone” din cadrul Institutiei de la Hailsham sa uite unicul motiv al existentei lor: acela de a-si dona organele. Pe langa joaca, vizionari de filme, carti si reviste, ei asteapta plini de speranta ziua in care vor avea parte de libertate si vor inceta sa mai fie simple corpuri cultivate pentru organe.

Tragic, emotionant, tensionat si cu un final surprinzator, "Sa nu ma parasesti" este unul dintre cele mai bune romane al lui Ishiguro, nominalizat la Booker Prize, National Book Critic Circle Award si Arthur C. Clarke Award si inclus pe lista celor mai bune carti ale anului in The New York Times, Publishers Weekly si in numeroase alte reviste prestigioase.

Poti cumpara cartea de aici.

Pe cand eram orfani

Romanul aparut in 2000 este un jurnal, o confesiune si o autonaliza a celor trei orfani care fac subiectul cartii: Christopher Banks, Sarah Hemmings si Jennifer. Circumstantele in care personajele feminine raman orfane sunt clasice, insa in cazul lui Christopher este vorba despre disparitia misterioasa a parintilor lui in Shanghai in anii Primului Razboi Mondial. Cei doi sunt presupuse victime ale traficantilor de opiu. Cautarea si gasirea lor reprezinta momentul care ar trebui, teoretic, sa incununeze cariera sa de detectiv. Dincolo de momentele dramatice, “Pe cand eram orfani” este un roman despre dragoste si prietenie.

Gasesti romanul aici.

Uriasul ingropat

Aparut in 2015, romanul fantasy “Uriasul ingropat” spune o poveste ce pare desprinsa din aventurile cavalerilor Mesei Rotunde: la cativa ani dupa moartea regelui Arthur, capcaunii, dragonii si zenele inca aprind imaginatia britonilor. Anglia este in ruina, dupa razboairele crunte care au distrus tara ani de-a randul. Peste toate pare sa se fi pogorat ceata unei uitari stranii, iar trecutul tuturor si al fiecaruia in parte se mai poate alcatui doar din zvonuri, presupuneri si crampeie de amintiri.

Doi batrani britoni, Axl si Beatrice, hotarasc sa plece in cautarea fiului lor demult uitat. Se intalnesc insa cu cavaler saxon Wistan, cu protejatul lui orfan si cu batrinul Sir Gawain, cavaler al lui Arthur, fiecare cautand sa-si indeplineasca misiunea misterioasa, dar si sa dezlege itele propriului trecut neguros. Calatoria lor prin acel tinut al supranaturalului si al uitarii este transpusa intr-o elegie emotionanta despre memorie, infringeri, loialitate si razbunare.

Poti cumpara romanul de aici.

Un artist al lumii trecatoare

Aparut in 1986, romanul spune povestea pictorului si profesorului de arta Masuji Ono care porneste intr-o calatorie de recuperare a biografiei persoane, pe fundalul unei Japonii abia iesita din ruinele celui de-al Doilea Razboi Mondial. Pictor manufacturier, artist al lumii trecatoare, al figurilor melancolice de gheise, apoi maestru influent si artist militant integrat propagandei expansioniste, Masuji Ono se vede acum cazut in dizgratie, respins de generatia postbelica, dornica sa rupa cu trecutul indezirabil. “Un artist al lumii trecatoare” a primit premiul Whitbread in 1986 si a fost nominalizat la Booker Prize.

Gasesti cartea aici.

WALL-STREET.RO foloseste unelte de marketing afiliat. Cumparand prin link-urile de mai sus, site-ul nostru primeste un comision din partea retailerilor pe care ii promovam.

Sursa foto: Kazuo Ishiguro Facebook