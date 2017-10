Intr-un moment in care, mai mult decat oricand, companiile constientizeaza ca oamenii sunt, cu adevarat, cea mai importanta resursa pe care o au, cand lupta pentru atragerea si retentia talentelor se duce la cel mai inalt nivel si cu cele mai puternice arme si cand inovatia isi cere locul firesc si in cadrul departamentului de HR, ne propunem un tandem profesional cu specialistii in resurse umane si managerii din companii. Cum vom da, impreuna, directia si vom reda tendintele din domeniu aflati, din aceasta toamna, in paginile revistei We Are HR si pe WeAreHR.ro , platforma de continut dedicata profesionistilor din HR.

Text: Raluca Dumitra - Chief Content Editor "We Are HR"

De multe ori, „cum” este mai important decat „ce”, iar „cat” devine subsumat lui „cand”. E vorba despre acele situatii in care intelegem ca viitorul unui domeniu, oricare ar fi acela, nu este neaparat despre CE anume facem, ci despre CUM facem acel lucru si cum ne raportam la el astfel incat nimeni altcineva sa nu-l faca mai bine. Asa cum nu mai conteaza CAT de mult facem, ci CAND anume reusim sa gasim exact acel moment de perfecta sincronizare in care sa incadram, ca intr-un puzzle, toate piesele (si sunt multe) care compun ceea ce inseamna viata si munca unui om de resurse umane. Pornind de la aceste ganduri, dar si de la un sir nesfarsit de exemple, date, statistici, concluzii empirice, povesti ale unor oameni cu ani buni de experienta, studii de caz si tot ce mai presupune universul acestui domeniu atat de complex, am decis sa ne gasim si noi „cand-ul” si „cum-ul” nostru in aceasta industrie. Iar ele s-au tradus prin We Are HR, cea mai proaspata (in toate sensurile cuvantului) revista de HR, adresata segmentului B2B.

Poate parea usor anacronic demersul nostru, in conditiile in care inca nu am obosit sa anuntam sfarsitul dramatic al printului. Dar asta se intampla deja de peste un deceniu si daca astazi cititi acest articol inseamna ca profetiile apocalipsei media raman inca neconfirmate. De altfel, lansarea unei noi reviste dedicate pietei de HR este doar primul pas din strategia ampla a eJobs de a oferi angajatorilor informatie relevanta, creativa si de calitate, care sa-i sprijine in demersurile lor de a inova procesele de recrutare si retentie a talentelor. Sa sustinem companiile si candidatii cu know-how si solutii care pot transforma recrutarea (asa cum o stim si cum se desfasoara ea astazi) e, pana la urma, o responsabilitate fireasca pentru noi. E, in acelasi timp, o consecinta care vine la pachet cu pozitia de lider al industriei de recrutare online pe care o avem.

Misiunea noastra este aceea de a ridica la fileu profesionistilor din domeniu subiecte de interes real si imediat pentru contextul actual. Dar, mai important decat atat, ne dorim sa gasim impreuna solutii de care sa beneficieze si angajatorii, si angajatii, dar si candidatii – cei care maine vor deveni angajati, iar poimaine, poate chiar angajatori. Obiectivul asumat, daca vreti, nu este acela de a radiografia industria, ci de a o transforma si de a-i aduce un suflu nou si proaspat de care, suntem convinsi, este nevoie oricand.

In acest demers, datele concrete, studiile si statisticile pe care eJobs le obtine atat de la companii, cat si de la candidati, ne vor ajuta sa identificam tendintele si directiile de dezvoltare a pietei, sa observam impactul tehnologiei si inovatiei in recrutare, dar si sa ridicam semne de intrebare, atat de utile atunci cand vrei sa evoluezi. Mai mult, aducem in prim plan povestile si know-how-ul oamenilor si companiilor care au reusit deja sa contureze si sa aplice strategii complexe de HR si sa creeze programe de succes pentru atragerea, retentia sau motivarea angajatilor lor. Puterea exemplului este uriasa si ne straduim sa aducem in fata cititorilor nostri, manageri si specialisti in resurse umane, exact acele exemple care pot rescrie, pana la urma, manualul profesionistilor in HR.

Suntem o comunitate efervescenta si creativa. Iar revista We Are HR va fi locul nostru de intanire. Incepand cu luna octombrie, trimestrial, in 80 de pagini, atent documentate si mestesugit redate in cuvinte. Si zi de zi, pe WeAreHR.ro!