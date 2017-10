Electric Castle, festivalul de muzica ce se desfasoara anual la Castelul Banffy din Bontida, a ajuns la cea de-a sasea editie si va avea loc in perioada 18-22 iulie. Biletele pentru editia din 2018 s-au pus deja in vanzare. Cat costa si cu ce noutati vin organizatorii?

Electric Castle a inceput deja pregatirile pentru cea de-a sasea editie a festivalului de muzica rock, reggae, hip-hop, electronica sau indie. Organizatorii nu au anuntat inca line-up-ul festivalului, insa editiile din anii trecuti au adunat nume celebre precum Bastille, Skrillex, Sigur Ros, Bring Me The Horizon, Zedd, Satellites, Zwette, Paul Van Dyk, Deadmau5, Morcheeba, Pendulum, Die Antwoord, Thievery Corporation, Gramatik, James Zabiela, Fritz Kalkbrenner, Chris Liebing, Kraak and Smaak, Wilkinson, Foreign Beggars, The Prodigy, Rudimental, Fatboy Slim, The Parov Stelar Band, The Cat Empire, The Glitch Mob, Maya Jane Coles, Gorgon City, Enter Shikari, Rusko si multi altii.

Electric Castle 2018: cat costa bilete

Pentru editia din 2018, organizatorii au anuntat ca biletele vor fi nominale, iar accesul in cadrul festivalului va fi permis persoanei care are numele inscriptionat si pe bilet. Modificarea are loc in contextul reducerii tentativelor de fraudare.

Biletele pentru Electric Castle 2018 au fost puse deja in vanzare si se pot achizitiona de pe site-ul festivalului la pretul de 549 lei (122 euro) pentru acces general sau 649 lei (145 euro) care include si camping.

Editia de anul trecut a adunat 174.000 de festivalieri in cele cinci zile din 55 de tari, noua scene si 307 artisti. Electric Castle are loc anual in Transilvania, pe domeniul Castelului Banffy, din judetul Cluj. Prima editie a avut loc in 2013 si de atunci festivalul este nomializat in fiecare an la European Festival Awards, la categoria "Best Major European Festival".

Sursa foto: Electric Castle