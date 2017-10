Actorul Nikolaj Coster-Waldau, care il interpreteaza pe Jaime Lannister in serialul de televiziune HBO ”Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, a dezvaluit ca el si ceilalti actori din distributie nu vor primi scenariul ultimului sezon, urmand sa spuna fiecare replica dupa ce o vor auzi in castile pe care le vor purta pe platourile de filmare, intr-o noua masura de siguranta luata de producatori impotriva dezvaluirii detaliilor productiei inainte de lansarea fiecarui episod.

”Nici macar nu vom primi scenariul”, a spus Nikolaj Coster-Waldau, in cadrul talk-show-ului norvegian-suedez ”Skavlan”, potrivit News.ro. Actorul a amintit ca in primele cateva sezoane ale serialului, actorii primeau scenariul in print, inainte de filmari. Apoi, din motive de siguranta, scenariile le-au fost distribuite actorilor in format digital. Insa, in sezoanele recente, actorii si-au primit replicile prin intermediul unui e-mail verificat.

Insa, recent, HBO a fost tinta unui atac cibernetic, in urma caruia au fost sustrase mai multe fisiere cu privire la show. Hackerii au cerut o rascumparare de cateva milioane de dolari pentru a nu publica online episoadele din cel de-al saptelea sezon al serialului. HBO inca nu a anuntat data premierei celui de-al optulea si ultimului sezon din serialul ”Game of Thrones”.

”Urzeala Tronurilor” este un serial de televiziune produs de HBO sub forma unei fantezii medievale, pe baza romanelor scrise de George R. R. Martin in seria ”Cantec de gheata si foc”. Serialul prezinta aventurile dramatice si intrigile la care participa membrii familiilor Stark, Lannister, Baratheon si Targaryen, care vor sa cucereasca Tronul de Fier din regatul Westeros.

Cel de-al saselea sezon al serialului ”Urzeala tronurilor”, difuzat in primavara anului 2016, a fost primul din aceasta productie a postului HBO care a depasit evenimentele relatate in seria ”Cantec de gheata si foc”.

Serialul a devenit un veritabil fenomen social, fiind extrem de apreciat de telespectatori pentru interpretarile actorilor, complexitatea personajelor, evolutia firului narativ si decorurile spectaculoase. ”Urzeala tronurilor” a castigat si numeroase trofee importante, inclusiv premii Emmy.

Sursa foto: Helga Esteb / Shutterstock