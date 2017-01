Comisionul unui agent imobiliar ajunge la 3% din valoarea tranzactiei, potrivit expertilor din industrie, dar acesti bani nu intra in totalitate in buzunarul sau, ci ii imparte, de regula, cu agentia imobiliara. De exemplu, la o tranzactie rezidentiala de 100.000 de euro, pana la 3.000 de euro ar reveni intermediarului, ceea ce constituie frevent o tentatie pentru multi se elimine din ecuatie agentul imobiliar. Ca urmare, vanzarea sau achizitia unei locuinte pe cont propriu este o practica des intalnita in Romania. Trebuie tinut cont insa de faptul ca agentul imobiliar exista dintr-un anumit motiv. Cel mai important, deoarece o multime de lucruri pot merge prost atunci cand sari pentru intermediar.