Cu foarte putine exceptii, majoritatea fondurilor de investitii romanesti au generat castiguri pentru investitori in ultimul an, randamentele fondurilor de obligatiuni, considerate cele mai sigure, find in general cuprinse intre 2% si 3%. De cealalta parte, fondurile cu plasamente in actiuni si ai caror manageri si-au asumat riscuri mai ridicate au ajuns la castiguri de pana la 20%.