Dobanzile bancare in scadere, precum si optiunile destul de reduse de pe Bursa de Valori Bucuresti, i-au facut pe brokerii romani sa isi extinda oferta de plasamente in ultimii ani, in special prin intermediul unor fonduri de investitii cu riscuri relativ scazute si cu plasamente in companii din domenii foarte diversificate, precum industria de automatizare, social media sau chiar a jocurilor de noroc.

Investitiile se realizeaza prin intermediul ETF-urilor (exchange traded fund), un tip de fond de investitii cale carui unitati (echivalentul actiunilor unei companii) se tranzactioneaza pe o bursa. Un ETF investeste intr-un portofoliu diversificat de actiuni, astfel ca o persoana care cumpara o unitate obtine astfel expunerea pe mai multe actiuni, fara insa a plati mai multe comisioane, precum in situatia in care ar fi cumparat individual fiecare actiune.

“Investitorii incepatori uneori se sperie cand aud ‘ETF’, crezand ca este vorba despre un instrument financiar complicat. Practic insa, cine stie ce este un fond de investitii obisnuit, va intelege usor ca un ETF este acelasi lucru, singura diferenta fiind ca unitatile acestuia se tranzactioneaza pe o bursa, fiind astfel mai lichide si mai usor accesibile”, mentioneaza Cosmin Marinescu, director general-adjunct al casei de brokeraj Tradeville.

Primul ETF romanesc – ETF BET Tradeville, a fost lansat in vara anului 2012, de catre casa de brokeraj Tradeville. Acesta este bazat pe componenta indicelui bursier BET, care urmareste evolutia celor mai tranzactionate 10 actiuni de pe Bursa de Valori Bucuresti (actiuni precum Banca Transilvania, BRD, Romgaz, Electrica). De la momentul lansarii si pana in prezent, ETF BET a adus investitorilor castiguri de 60%, iar in ultimele 12 luni acesta a generat un randament de 23%.

Oferta ETF-urilor straine din portofoliul brokerilor din Romania a crescut insa substantial in ultimii ani. Care sunt cele mai populare, dar si cele mai “exotice” dintre acestea?

Robotics & Automation ETF

Fond cu plasamente in companii ce dezvolta servicii sau produse legate de robotica si automatizari.

Evolutie in ultimul an: +38,2%

Evolutie in 2017: +5,8%

Casa de brokeraj care il ofera: Tradeville

iShares MSCI Chile ETF

Fond cu plasamente in actiunile celor mai mai mari companii din Chile.

Evolutie in ultimul an: +17,7%

Evolutie in 2017: -0,3%

Casa de brokeraj care il ofera: XTB Romania

Fond tranzactionat prin intermediul CFD-urilor.

SPDR S&P500 ETF

Fond cu plasamente in toate cele 500 de actiuni incluse in S&P 500, principalul indice al Bursei din New York.

Evolutie in ultimul an: +19,9%

Evolutie in 2017: +1,8%

Casa de brokeraj care il ofera: BRK Financial Group

Physical Platinum ETF

Fondul este construit pentru a urmari indeaproape pretul lingoului de platina, prin detinerea fizica a acestui metal in seifuri sigure.

Evolutie in ultimul an: +12,9%

Evolutie in 2017: +9,7%

Casa de brokeraj care il ofera: Tradeville

iShares China Large-Cap ETF

Fond cu plasamente in actiunile unor companii chineze de talie mare din industria financiara, a petrolului si IT&C.

Evolutie in ultimul an: +20,8%

Evolutie in 2017: +5,6%

Casa de brokeraj care il ofera: XTB Romania

Fond tranzactionat prin intermediul CFD-urilor.

US Oil ETF

Fond care incearca sa replice evolutia barilului de petrol WTI (etalon pentru piata americana)

Evolutie in ultimul an: +16,8%

Evolutie in 2017: -3,7%

Casa de brokeraj care il ofera: BRK Financial Group

Global X Social Media ETF

Fondul ofera expunere la companii care sunt angajate intr-un fel sau altul in social media, inclusiv companii care furnizeaza retele sociale, servicii de file sharing si alte aplicatii media bazate pe internet (Twitter, Facebook, LinkedIn, Alphabet).

Evolutie in ultimul an: +27,8%

Evolutie in 2017: +7,8%

Casa de brokeraj care il ofera: Tradeville

iShares MSCI Taiwan ETF

Fond de investitii care incearca sa replice cat mai indeaproape evolutia pietei din Taiwan.

Evolutie in ultimul an: +30,5%

Evolutie in 2017: +7%

Casa de brokeraj care il ofera: XTB Romania

Fond tranzactionat prin intermediul CFD-urilor.

Atentie la comisioane

Desi in mod clar investitiile prin intermediul ETF-urilor sunt mult mai ieftine decat daca ati cumpara individual actiunile din componenta acestora, costurile de tranzactionare ale fondurilor internationale sunt considerabil mai ridicate decat daca ati cumpara, de exemplu, actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti.

Astfel, in cazul ETF-urilor mentionate mai sus, comisioanele variaza intre 0,08% si 0,25%, din suma tranzactionata, la care se adauga si un comision fix de 8-25 de euro, in functie de tara de origine a respectivului ETF. Pentru lista detaliata a comisioanelor, accesati website-urile caselor de brokeraj care oferta ETF-uri.

