Investitorii straini ar putea sa aiba semne de intrebare cand apare o criza politica, dar protestele din ultimele zile sunt si elemente normala ale unei democratii. Manifestatiile impotriva derapajelor ar putea sa creasca increderea investitorilor in economia romaneasca, care acum se afla in cea mai buna situatie de la Revolutie, a declara profesorul de finante Dan Armeanu, la Profesionistii in Banking.

"Este normal (ca investitorii straini - n.r.) sa aiba semne de intrebare cand apare o criza politica, dar depinde cum va fi gestionata. Daca aceasta criza se incheie cat mai repede, si ar trebui sa se incheie, atunci vad criza ca un element normal al unei democratii. Si atunci, increderea investitorilor nu va fi zdruncinata, ci din contra. Ar trebui sa aiba mai multa incredere in Romania pentru ca nu vor fi derapaje sub nicio forma, nici de natura politica, nici de natura economica", a spus Armeanu.

Profesorul de Finante a observat ca, in ultimul timp, exista o decuplare intre evolutia politica si cea economica, in sensul ca actiunile politice influenteaza mai putin decat inainte evolutia economica. "Elementul cel mai important pe care il vad investitorii este soliditatea economica, iar Romania se afla intr-un punct in care avem poate cea mai buna situatie economica din ultimii 20 si ceva de ani, cu toate ca anul trecut bugetul nu a fost foarte bine gestionat", a declarat Armeanu.

Noua administratie trebuie sa aiba in vedere ca increderea se castiga greu, si am castigat-o cu eforturi serioase din punct de vedere economic, si se poate pierde repede.

Investitorii puncteaza foarte mult indicatorii macro, care arata foarte foarte bine, iar partea politica are un impact mai redus, mai ales ca Romania se afla in Uniunea Europeana si in NATO, pilonii dezvoltarii democratiei in tara noastra. "In astfel de organizatii, nu prea se accepta derapaje importante din punct de vedere politic. Pot aparea crize conjuncturale in toate tarile, dar ele sunt rezolvate pana la urma. Este si normal sa apara, pentru ca nu toti avem aceleasi opinii", atrage atentia economistul.

Pana in acest moment, Armeanu considera ca actuala criza politica nu a avut o influenta puternica sau efecte semnificative in economie. "Se vede ceva pe evolutia cursului, care este un indicator foarte sensibil la elemente economice sau de alta natura. Totusi, cursul se afla in limite si variatii normale, nu asistam la o evolutie oscilanta sau cu variatii foarte mari. Efectele sunt limitate la acest moment, pot fi gestionate, dar este important ca aceasta criza sa se incheie cat mai repede. Cu cat ea va persista, atunci impactul in economie se va mari", concluzioneaza Dan Armeanu.