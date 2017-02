Piata inchirierii de locuinte noi mediu plus si premium a inceput cu dreptul in 2017, in luna ianuarie cererea fiind in crestere fata de aceeasi perioada din anul precedent, conform unei monitorizari a companiei de consultanta imobiliara Nordis. In zonele ultracentrale, Universitate si Romana, cererea de apartamente noi de trei camere depaseste oferta.

Pe segmentele de piata mediu plus si premium, aproximativ 20-25% din totalul apartamentelor din ansambluri rezidentiale livrate in 2016 sau in curs de livrare au fost cumparate pentru inchiriere. Apartamentele scoase la inchiriere, imediat dupa livrare, se inchiriaza intr-o perioada cuprinsa intre doua si opt saptamani, in functie de marimea ansamblului, suprafata apartamentului si gradul de mobilare, arata Nordis.

Bugetele chiriasilor in ansambluri finalizate in 2016 au variat intre 450–500 euro/luna pentru un apartament de doua camere in Baneasa si poate ajunge pana la 3.500 - 5.000 euro / luna pentru apartamente de cinci camere camere in Soseaua Nordului sau Primaverii.

"In Romania, investitiile in domeniul imobiliar sunt o varianta foarte buna de plasare a capitalului, oferind un randament superior dobanzilor bancare si un risc mai mic decat investitiile pe burse. Alegerea unui imobil nou aduce, pe langa pastrarea in timp a valorii proprietati, beneficii suplimentare: finisaje si dotari noi, cheltuieli de intretinere mai mici, o atractivitate mai mare pentru chiriasi si consecutiv un nivel mai ridicat al chiriei fata de imobilele mai vechi", declara Emanuel Postoaca, managing partner Nordis.

De exemplu, in ansamblul Park Residences 5, situat in zona Baneasa-Sisesti, pe malul lacului Baneasa, un proiect middle-plus cu 160 de apartamente, de a carui vanzare si inchiriere s-a ocupat Nordis, s-au vandut 94% din apartamente, cu preturi intre 55.000 euro pentru garsoniere si 170.000 euro pentru apartamente cu 4 camere. Din acestea, peste 20% au fost cumparate pentru inchiriere. Investitorii au preferat apartamentele de doua si de trei camere, pe care le-au inchiriat cu tarife intre 500 si 800 euro/luna.

Peste 95% din cele peste 30 de apartamente achizitionate in scop investitional au fost inchiriate in primele trei luni de la darea in folosinta a Park Residences 5. Si din ansamblurile premium High Residence si Nordis Residence, situate in zona Soseaua Nordului circa un sfert din apartamente au fost cumparate in scop investitional. In aceasta zona de lux, investitorii au preferat apartamentele de trei camere, iar chiriile se situeaza in intervalul de pret 1.300 - 1.800 euro/luna, in functie de pozitia, vederea si mobilarea apartamentului.

In ce zone ale Capitalei au fost inchiriate cele mai multe apartamente de lux

Piata inchirierii pe segmentul de lux este destul de echilibrata, fiind mici diferente de pondere intre cele mai solicitate zone. La nivelul intregii piete rezidentiale premium din Bucuresti, anul trecut cei mai multi chiriasi au atras apartamentele din Herastrau - Soseaua Nordului si Pipera - Iancu Nicolae.

La inceputul acestui an, multi chiriasi de lux s-au mutat in zonele Aviatorilor, Herastrau si Pipera - Iancu Nicolae. Exista chiar un segment de piata cu oferta prea mica, din cauza numarului redus de proiecte rezidentiale disponibile. In zona Romana - Universitate exista o cerere neacoperita de apartamente de trei camere, cu bugete de 1.000 euro/luna - 1.200 euro/luna.

Grupul de firme imobiliare Nordis a fost infiintat in 2008, de catre Emanuel Postoaca, consultant imobiliar cu experienta in investitii rezidentiale in zona de nord si astazi reuneste trei firme specializate: Nordis Management, de intermediere imobiliara si management de proiecte imobiliare, Nordis ¬ Administrare, de dezvoltare imobiliara si administrare de imobile si Nordis Investments, de investitii imobiliare.

Nordis are in portofoliu, la vanzare, inchiriere sau in administrare peste 2.500 de proprietati premium din zonele de nord ale Bucurestiului din Piata Victoriei si pana in Iancu Nicolae: Kiseleff, Aviatorilor, Primaverii, Herastrau – Soseaua Nordului, Baneasa si Pipera.

Sursa foto: Scanrail1 / Shutterstock