Costul retragerii de pe cardul de debit a unei sume de 2.350 lei (salariul mediu net in Romania) poate ajunge si la 28,5 lei la una dintre cele mai mari banci din Romania, iar cele mai mici costuri sunt zero, potrivit calculelor wall-street.ro.

Cea mai ieftina metoda de retragere a banilor de pe cardurile de debit ramane fara indoiala retragerea directa de la unul dintre bancomatele aflate in reteaua bancii care a si emis respectivul card, incasarea numerarului in acest fel implicand adesea costuri zero.

In schimb, retragerea banilor la ATM-urile sau casieriile unei alte banci decat cea care a emis cardul penalizeaza serios clientii persoane fizice, care sunt astfel nevoiti sa plateasca comisioane procentuale ce pot atinge 1% din suma retrasa, precum si comisioane fixe in lei.

Cititi in continuare ce comisioane practica cele mai mari patru banci din Romania, precum si alte patru banci de talie mica din tara.

Au fost luate in calcul comisioanele standard aplicate persoanelor fizice detinatoare a unui card de debit emis de banca respectiva.



O parte din bancile mentionate in articol practica o serie de comisioane reduse in cazul persoanelor fizice care isi incaseaza salariile pe respectivele carduri.



Banci de talie mare

BCR

Tipul de retragere Comision Valoare comision la o retragere de 2.350 lei

Retragere ATM BCR 0 0 lei Retragere ghiseu BCR 1% ; minim 15 lei 23,5 lei Retragere ATM/ghiseu alte banci 1% ; minim 15 lei 23,5 lei

Banca Transilvania

Tipul de retragere Comision Valoare comision la o retragere de 2.350 lei

Retragere ATM Banca Transilvania 0 0 lei Retragere ghiseu Banca Transilvania 0,1% 2,3 lei Retragere ATM/ghiseu alte banci 0,5% +2,5 lei 14,2 lei

BRD

Tipul de retragere Comision Valoare comision la o retragere 2.350 lei

Retragere ATM BRD 0,2%; minim 0,9 lei 4,7 lei Retragere ghiseu BRD 0,5%; minim 5 lei 11,7 lei Retragere ATM alte banci 1% + 5 lei 28,5 lei Retragere ghiseu alte banci 1% + 4 lei 27,5 lei

Raiffeisen

Tipul de retragere Comision Valoare comision la o retragere 2.350 lei

Retragere ATM Raiffeisen 0 0 lei Retragere ghiseu Raiffeisen 1% ; minim 2 lei 23,5 lei Retragere ATM/ghiseu alte banci 1% + 2,5 lei 26 lei

Libra Bank

Tipul de retragere Comision Valoare comision la o retragere 2.350 lei

Retragere ATM reteaua Euronet 0,2% 4,7 lei Retragere ATM alte banci 0,75% + 2,5 lei 20,1 lei

Ideea Bank

Tipul de retragere Comision Valoare comision la o retragere 2.350 lei

Retragere ATM/ghiseu Ideea Bank 1,5 lei 1,5 lei Retragere ATM/ghiseu alte banci 0,75% + 5 lei 22,6 lei

Patria Bank

Tipul de retragere Comision Valoare comision la o retragere 2.350 lei

Retragere ATM Patria Bank 0,2% ; minim 0,2 lei 4,7 lei Retragere ghiseu Patria Bank 0,5% ; minim 0,5 lei 11,7 lei Retragere ATM/ghiseu alte banci 0,5% + 2,5 lei 14,2 lei

Credit Agricole

Tipul de retragere Comision Valoare comision la o retragere 2.350 lei

Retragere ATM Credit Agricole 0,2% ; minim 0,2 lei 4,7 lei Retragere ATM/ghiseu alte banci 0,5% + 2,5 lei 14,2 lei

Sursa foto: Shutterstock