In Monaco, Hong Kong, New York si Londra pretul mediu pe metru patrat al unei locuinte de lux ajunge si la 50.000 de dolari, in timp ce in Bucuresti poti cumpara aceeasi suprafata cu "doar" 3.500 de dolari, potrivit studiului The Wealth Report, asupra averilor private globale, realizat de catre compania de consultanta imobiliara Knight Frank. Autorii au calculat, de principiu, cati metri patrari de spatii rezidentiale de lux ai putea cumpara cu un milion de dolari in diverse orase din lume.

Asadar, ai putea alege intre jumatate de garsoniera la Monaco sau o vila de lux in Bucuresti. Studiul Knight Frank subliniaza ca intre Monaco, Hong Kong, New York si Londra si restul clasamentului, realizat in functie de cati metri patrati poti cumpara cu un milion de dolari, exista un ecart considerabil, de regula, depasind 12 metri patrati in termeni de suprafata posibil cumparata si de 10.000 de euro in ceea ce priveste costul pe metru patrat.

Ca urmare, desi Monaco este al doilea cel mai mic stat independent ca marime din lume, dupa Vatican, se pozitioneaza insa pentru al 10-lea an consecutiv drept cel mai scump oras in ceea ce priveste cumpararea de locuinte de lux. Cu "doar" un milion de dolari ai putea cumpara doar 17 metri patrati de proprietati rezidentiale. Hong Kong si New York ocupa locurile 2 si 3 oferind 20 si respectiv 26 de metri patrati pentru un milion de dolari.

Prima Casa ajunge de 1 mp in Monaco

Luand in calcul numarul de metri patrati pe care i-ai putea achizitiona pe piata rezidentiala de lux din Monaco cu un milion de dolari rezulta un cost unitar de aproximativ 60.000 dolari pe metru patrat. Ceea ce inseamna ca, de exemplu, cu un credit Prima Casa din Romania ai putea cumpara ceva mai mult de un metru patrat la Monaco. Spre comparatie, in alte orase din Europa, precum Paris sau Berlin cu un milion de dolari ai putea cumpara pana la 57 de metri patrati si respectiv 96 metri patrati, in piata rezidentiala de lux.

In Bucuresti, puterea de cumparare a unui milion de dolari este insa semnificativ mai mare. Potrivit Knight Frank, cu aceasta suma ai putea achizitiona pana la 280 de metri patrati in piata rezidentiala de lux din Capitala, in scadere fata de cei 300 estimati anul trecut, ceea ce subliniaza ca piata locuintelor de lux locala a cunoscut un trend pozitiv in 2016.