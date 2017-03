Chiar daca Bucurestiul a fost depasit de Cluj-Napoca in topul oraselor din Romania cu cel mai mare pret mediu al apartamentelor, Capitala se poate “lauda” cu unele dintre cele mai scumpe cartiere din tara. De notat si faptul ca metrul patrat in Giulesti, unul dintre cele mai ieftine cartiere bucurestene, a ajuns sa fie la fel de scump precum metrul patrat in orasul Iasi. Cititi in continuare care sunt cele mai ieftine, dar si cele mai scumpe cartiere din Bucuresti, potrivit datelor Imobiliare.ro.