Indiferent de impresiile personale care conteaza pentru noi in alegerea unui apartament nou, este important ca la momentul unei vizionari sa nu scapam din vedere o lista de criterii generale de care este bine sa tinem seama. Am intrebat reprezentantii companiei de consultanta imobiliara The Concept ce trebuie sa avem in vedere, ca sa fim siguri ca am luat decizia corecta si ca nu vor aparea ulterior "surprize" nedorite.