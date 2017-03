Analiza companiei arata ca 65% dintre utilizatorii platformei imobiliare au varste cuprinse intre 25-45 ani si acceseaza anunturile listate din toata tara, Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara fiind, insa, orasele cu cea mai mare activitate.

"Mai mult, in aceste prime 6 luni de activitate am remarcat si faptul ca mai bine de o zecime din numarul celor care sunt interesati sa tranzactioneze o proprietate provin din afara Romaniei, fiind vorba atat de straini care doresc o relocare, cat si de romani ce activeaza in strainatate si care doresc sa-si vanda sau sa-si inchirieze locuintele din tara", a declarat Maarten Deboo, CEO Wizmo.ro.

In ceea ce priveste accesarea platformei imobiliare, reprezentantul acesteia afirma ca mai mult de jumatate dintre utilizatori (59%) utilizeaza un smartphone, iar 35% un desktop. Pe ultimul loc in topul device-urilor folosite pentru vizualizarea anunturilor imobiliare se numara tabletele, utilizatorii acestora reprezentand doar 6%. In acelasi timp, pentru a-si cauta locuinta perfecta romanii petrec, in medie, 3,5 minute pe platforma dedicata, timp in care vizualizeaza circa 4,5 pagini de detaliu de proprietate.

"Referitor la tipologia acestora, cele mai cautate anunturi sunt cele din categoria vanzare, acestea reprezentand, in acest moment, 65% din totalul celor peste 47.000 de proprietati listate in prezent pe Wizmo", a completat reprezentantul companiei. Dupa experienta primelor 6 luni de activitate, Wizmo.ro estimeaza ca pana la finalul acestui an numarul de proprietati listate va ajunge la 80.000, acest lucru fiind posibil prin cresterea numarului de contracte cu agentiile imobiliare de la 84 in acest moment, pana la 300.

De asemenea, planurile companiei vizeaza eficientizarea platformei online astfel incat timpul pe care utilizatorii il petrec pe site sa creasca cu 35%, iar numarul de anunturi vizionate per sesiune sa ajunga la 8, de la 4,5 in prezent.

"In acest timp am monitorizat activ obiceiurile de navigare ale utilizatorilor nostri, am colectat feedback de la clienti si pe baza acestora pregatim deja versiunea 2.0 care va imbunatati, in primul rand, aspecte ce tin de user experience. De altfel, avand in vedere investitiile sustinute in promovare, pana la finalul acestui an, anticipam o crestere si in ceea ce priveste traficul online pana la 400.000 vizitatori / luna", a incheiat Maarten Deboo.

