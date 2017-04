Conform unei cercetari realizate de platforma de imobiliare Storia.ro, costurile chiriilor sunt semnificativ mai mari decat cel al ratelor lunare in cazul achizitiei locuintelor prin programul Prima Casa, cu un credit pe o durata de 30 de ani. Astfel, un angajat din Romania care vrea sa-si inchirieze o casa trebuie sa plateasca o chirie lunara echivalenta cu 33% din salariul net lunar in cazul inchirierii unei garsoniere, fata de o rata de 20% din salariul net in cazul programului Prima Casa.

Pentru un apartament cu doua camere, chiria ajunge la 48% din salariul lunar si 64% daca isi inchiriaza o locuinta cu trei camere, fata de o rata cu o pondere lunara de 34%, respectiv 46% prin programul Prima Casa.

La nivel de oras, angajatii din judetul Cluj-Napoca resimt cel mai mult povara financiara a ratelor lunare platite pentru inchirierea unei locuinte, fie ca vorbim de o garsoniera sau un apartament. Asadar, desi clujenii se afla pe locul trei in topul angajatilor cu cele mai mari salarii din Romania dupa salariatii din Bucuresti si cei din Ilfov, costul chiriei pentru un apartament cu trei camere in Capitala este cu o treime mai mic decat in Cluj-Napoca.

In judetele in care nu au fost prea multe investitii noi in ultimii ani, preturile pentru inchirierea locuintelor au o pondere mai mica in veniturile medii ale salariatilor. Astfel, cresterea salariului minim si a salariilor din companiile private au facut ca in judete precum Olt sau Gorj chiria unei garsoniere sa fie numai un sfert din salariul mediu net (fata de media nationala de 45%).

