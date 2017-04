Potrivit statisticilor, cea mai propice perioada pentru vanzarea unei locuinte (din punctul de vedere al factorului timp) este trimestrul al doilea din an. In T2 2016, spre exemplu, un apartament avea nevoie de putin sub 60 de zile pentru a fi tranzactionat, iar o casa de 134 de zile.

Care este timpul mediu pentru o tranzactie

Din perspectiva potentialilor cumparatori, un studiu realizat recent de Imobiliare.ro (asupra unui esantion reprezentativ din judetele Bucuresti-Ilfov, Timis, Cluj, Brasov, Constanta si Iasi) releva o tendinta de majorare a timpului estimat pentru incheierea unei tranzactii 47,4% din cei chestionati (in crestere de la 43,5% fata de acum un an), anticipeaza ca-si vor rezolva nevoia imobiliara intr-un interval mai mare de sase luni; de asemenea, clientii care se asteapta sa cumpere o proprietate intr-un interval de trei pana la sase luni reprezinta 25% din total (in crestere de la 13,1%).

Pe de alta parte, ponderea celor care declara ca au o nevoie imobiliara urgenta, pe care ar vrea sa o indeplineasca in mai putin de o luna, se situeaza la 12,2% (in scadere de la 19,7% in urma cu un an). Totodata, cota clientilor care estimeaza ca vor incheia o tranzactie intr-un interval de una pana la trei luni de zile ajunge la 15,4% (de la 23,7%).

Marja de negociere, sub 4% in marile orase

La capitolul pret, statisticile releva o tendinta de apropiere intre asteptarile vanzatorilor si cele ale cumparatorilor. Acest lucru este dovedit, printre altele, de faptul ca marja de negociere este destul de redusa in momentul de fata, cel putin pe segmentul apartamentelor.

Conform Imobiliare.ro, aceasta se situeaza sub nivelul de 4% in toate marile orase analizate: 3,7% in Bucuresti, 3,2% in Cluj-Napoca, 1,9% in Timisoara, 2% in Iasi, 3,6% in Constanta si 2,9% in Brasov. Asta inseamna ca, pentru un apartament cu un pret cerut de 50.000 de euro, pretul final va fi „ajustat” cu o suma cuprinsa intre 950 si 1.850 de euro.

