Administratorul de pensii private obligatorii NN Pensii a fost amendat cu 1% din capital, echivalentul a 750.000 lei, iar directorul general al societatii, Raluca Tintoiu, a fost amendat cu 100.000 de lei si, in plus, i-a fost retrasa autorizatia, pentru o scrisoare de informare trimisa participantilor cu privire la discutiile purtate in spatiul public despre posibila nationalizare a fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II). Exista, totusi, un risc politic real de nationalizare, pe termen lung?

Riscul unei eventuale nationalizari, pe termen scurt, a pensiilor private obligatorii este foarte putin probabila, din mai multe motive. Unul dintre acestea ar fi tocmai reactiile Guvernului ai a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de sustinere a sistemului dupa ce NN Pensii a trimis deja celebra scrisoarea de informare catre participantii la fondul sau de pensii private obligatorii, care atentiona cu privire la discutiile din spatiul public despre nationalizare. Un al doilea argument este dat de structura portofoliului gestionat de administratorii de fonduri de pensii private obligatorii.

Fondurile de Pensii din Pilonul II au ajuns, la sfarsitul anului 2016, la 31,5 miliarde lei (aproximativ 7 miliarde euro), din care 65% sunt investite in titluri de stat, adica finanteaza deficitul bugetar. Chiar daca, Guvernul ar vrea ca aceste fonduri sa fie utilizate pentru a acoperi deficitul bugetar, aceste fonduri nu pot fi folosite decat prin valorificarea (vanzarea) activelor financiare pe care le au in portofoliu. Ori statul nu poate valorifica titlurile de stat, decat daca le rascumpara, ceea ce ar insemna alocatii bugetare echivalente, adica o majorare a deficitului bugetar.

Singurul avantaj este ca reduce nivelul datoriei publice cu valoarea titlurilor de stat detinute de fonduri, ceea ce este irelevant pentru Romania, unde datoria publica este de circa 40% din PIB. Acesta a fost insa un argument pentru alte tari, care au procedat la transformarea administrarii fondurilor din privat in public (ex. Polonia), intrucat aveau nevoie sa reduca nivelul datoriei publice sub 60%, pentru a se incadra in criteriile prevazute in tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene.

Pe termen lung insa, datele problemei se pot schimba. Daca Guvernul de tehnocrati a dus deficitul bugetar in 3%, Guvernul Grindeanu cel mai probabil il va urca la peste 6% pana in 2018, cu noua Lege a salarizarii, potrivit declaratiilor presedintelui Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. Astfel, daca 3% era oricum prea mult, Comisia Europeana ar putea declansa procedura de infringement pentru Romania.

Anvelopa salariala in Romania din sectorul bugetar este in crestere de ceva timp; in 2016 a ajuns la 8,4% din PIB potrivit estimarilor de la 7,7% in 2015, iar in 2017 va urca la 8,7%. Acum, Guvernul si-a propus prin noua Lege a salarizarii sa creasca semnificativ salariile in sectorul bugetar, iar primele estimari arata ca am ajuns la orizontul anului 2022 la 12% din PIB, care, dupa standarde istorice, este maximul pe care l-am inregistrat vreodata. Nu se cunoaste, in aceste conditii, care ar putea fi mijloacele Guvernului de a realiza ajustari ale cheltuielilor sau veniturilor astfel incat sa nu ajungem la un dficit de 6% in urmatorea perioada. Tocmai de aceea, riscul nationalizarii fondurilor de pensii, in valoare de aproximativ 7 miliarde de euro, in prezent, se mentine doar pe termen lung.