Situatia insolventelor s-a imbunatatit semnificativ in ultimii ani in Romania, numarul companiilor nou intrate in insolventa atingand minimul ultimilor 7 ani in 2016. La fel si impactul acestora in economie. Insa, in primul trimestru din acest an, situatia s-a inversat in ceea ce priveste pierderile generate in economie, care au atins, din nou, maximul ultimilor 8 ani.

Cele mai afectate domenii de fenomenul insolventei au fost, in primele trei luni din an, energia, industria textila si constructiile. In domeniul energiei, cauzele au fost legate de fluctuatia puternica a preturilor pe piata, in industria textila situatia este cauzata de majorarea salariului minim pe economie de 12 ori in opt ani, iar firmele din constructii simt lipsa investitiilor publice, a explicat Iancu Guda, services director Coface Romania, in cadrul emisiunii "Profesionistii in Banking".

In privinta investitiilor publice, Guda a amintit faptul ca statul aloca doar 2,5% din cheltuieli catre acest domeniu, mai putin chiar decat in 2009, anul de debut al crizei, cand procentul alocat era de 4,5%.

Cele mai mari datorii le au firmele la furnizori, avand in vedere ca acestea sunt cel mai usor de obtinut si fara costuri. Si in acest caz, situatia s-a inrautatit, datoriile catre furnizori urcand, in totalul datoriilor unei firme, de la 29% in 2008 la 42% in 2015, aspect care se reflecta si in impactul total al insolventelor in economie.

Urmariti integral emisiunea Profesionistii in Banking pentru a afla ce ar trebui sa faca firmele pentru a se feri de efectele insolventei partenerilor de afaceri, dar si care sunt domeniile in care rata de supravietuire a firmelor este peste media nationala.