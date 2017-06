Combinatia dintre inflatie si dobanzi scazute la creditele ipotecare conduce, de obicei, la rate mult mai ridicate de apreciere a locuintelor. Pentru proprietarii de locuinte, o rata mai ridicata a inflatiei si un ritm sustinut de apreciere sunt, de altfel, binevenite. Cu toate acestea, pentru cumparatori sau chiriasi, cresterea preturile de achizitie si de inchiriere nu sunt foarte placute.

Cresterea rapida a inflatiei nu este foarte benefica nici pentru puterea de cumparare a consumatorilor in ceea ce priveste bunurile si serviciile de baza cum ar fi produsele alimentare, utilitatile sau transport. Totusi, cea mai buna protectie fata de cresterea ratei inflatiei este, probabil, o investitie in piata rezidentiala, deoarece valoarea de piata a locuintelor tinde sa creasca mai mult decat ratele anuale ale inflatiei raportate.

O locuinta care se apreciaza la o rata de 10% pe an (72 impartit la 10 = 7,2 ani) se poate dubla in valoare la fiecare 7,2 ani in timpul unei perioade economice "boom" sustinut. In alt caz, o apreciere de pana la 7% pe an, poate dubla pretul unei locuinte la fiecare 10,2 ani, intr-un interval de timp, cu evolutie economica ascendenta. Nu in ultimul rand, o locuinta care se apreciaza cu 5% pe an este foarte probabil sa isi dubleze valoarea la fiecare 14,4 ani.

Regula 72 este o "scurtatura" utila, deoarece ecuatiile legate de dobanda compusa sunt prea complicate de efectuat pentru majoritatea oamenilor fara a utiliza un calculator. Pentru a afla exact cat timp ar dura pentru a dubla o investitie cu un randament de 8% pe an, de exemplu, ar trebui sa folositi urmatoarea ecuatie: T = ln(2)/ln(1,08) = 9,006, potrivit Investopedia.

Randament Regula 72 Numar exact de ani Diferenta de timp 2% 36 35 1 3% 24 23,45 0,6 5% 14,4 14,21 0,2 7% 10,3 10,24 0 9% 8 8,04 0 12% 6 6,12 0,1 25% 2,9 3,11 0,2 50% 1,4 1,71 0,3 72% 1 1,28 0,3 100% 0,7 1 0,3

Observati ca, desi ofera o estimare rapida, Regula 72 devine mai putin precisa pe masura ce ratele de rentabilitate devin mai mari. Pe parcursul unei perioade de 30 de ani de ipoteca, de exemplu, o locuinta se poate dubla in valoare de doua, trei ori patru ori. Totusi, ratele rapide sau lente de apreciere pentru locuinte si alte tipuri de proprietati imobiliare depind de o gama larga de factori, cum ar fi cererea cumparatorilor, accesul facil la credite ipotecare sau chiar si tendintele din piata fortei de munca.

De asemenea, Regula 72 poate fi utilizata pentru a calcula perioada necesara de timp pentru ca valoarea banilor sa se reduca la jumatate din cauza inflatiei. De exemplu, daca rata inflatiei este de 6% pe an, o anumita suma de bani va avea valorea taiata la jumatate in 72 / 6=12 ani.

Preturile locuintelor din Romania, la nivelul din 2010

In primul trimestru din 2017, apartamentele din Romania s-au scumpit cu 4% fata de nivelul atins in cele trei luni anterioare, releva cel mai recent raport de piata realizat de Imobiliare.ro. Acesta este al doilea cel mai mare avans inregistrat in ultimii aproape trei ani - fiind depasit doar de un salt de 4,2%, ce a avut loc in trimestrul patru din 2014.

Din punctul de vedere al evolutiei preturilor, piata rezidentiala autohtona se inscrie pe un trend ascendent de unsprezece trimestre incoace (incepand cu a doua jumatate a anului 2014, mai exact). De atunci, marja medie de crestere la nivel trimestrial a fost de 2,4%. Prin urmare, in momentul de fata ne situam la un nivel de pret similar cu cel consemnat in anul 2010.

Este necesar de precizat ca, desi semnificativ, ritmul actual de crestere a preturilor se situeaza totusi considerabil sub cel caracteristic perioadei de boom a pietei autohtone. Spre comparatie, in 2006-2008, locuintele se scumpeau, la modul general, cu peste 5% pe trimestru, ajungand chiar la 16% (in trimestrul unu din 2008) sau 13% (in al treilea trimestru din 2006).

Desi piata rezidentiala evolueaza rapid, iar preturile continua sa creasca, ne aflam inca sub nivelurile anului 2008. In momentul de fata, piata reuseste sa absoarba majorarea sustinuta a preturilor, dat fiind ca cererea este ridicata in marile orase, fiind stimulata de politica favorabila de creditare a bancilor si de programul social al Guvernului, Prima Casa.

