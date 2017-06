Plafonul Prima Casa acordat BCR, din prima transa eliberata in luna martie de minister, a fost epuizat. Dana Demetrian, vicepresedinte al BCR pe zona de retail si private banking, a explicat in cadrul unui eveniment de presa ca banca nu mai accepta dosare noi, pana cand statul nu va debloca si restul plafonului aferent anului 2017, dar clientii noi pot astepta retragerea unor dosare sau sa se reorienteze spre creditul ipotecar standard.

Plafonul pe intregul sistem bancar in 2017 este de 2,5 miliarde lei, iar prima transa - de 2 miliarde de lei - a fost eliberata in martie. Din aceasta, circa 522 milioane lei au revenit BCR, in functie de cota de piata a bancii pe acest produs - 25%.

Demetrian a precizat ca transa din martie a fost epuizata in circa o luna din punct de vedere al aprobarilor financiare, iar acum nu mai pot fi depuse dosare noi, dar clientii in asteptare pot beneficia de retragerea unor alti clienti.

In ceea ce priveste directionarea clientilor spre produsul standard, vicepresedintele BCR a atras atentia ca:

"Ne mai trebuie un an - un an si jumatate ca sa acomodam produsul standard astfel incat sa fie potrivit si pentru tineri. Populatia nu poate accesa inca un produs ipotecar de la inceput (cand intra in campul muncii - n.r.), avem un decalaj de timp. Consideram totusi ca 15% este un avans corect intr-o piata imobiliara normala" - Dana Demetrian

In prezent, 30-40% dintre clientii BCR la Prima Casa depun un avans de numai 5%, dar media avansului se situeaza la circa 10%.

Clientul tipic al BCR pentru produsul Prima Casa are 30-35 de ani, in timp ce la ipotecarul clasic media de varsta creste pana la 40-45 de ani. Vlad Hutuleac, director creditare persoane fizice in cadrul BCR, a precizat ca un client cu istoric bun in relatie cu bancile poate obtine un credit dupa 3-6 luni de vechime la actualul loc de munca, in timp ce pentru clientii care nu au un istoric bancar perioada trebuie sa fie de minim 6 luni.

Prima Casa este cel mai important produs ipotecar al BCR, reprezentant 50-60% din intregul stoc de credite ipotecare si 65-70% din productia noua de credite pentru locuinte.

BCR ofera ca alternativa la Prima Casa creditul ipotecar Casa Mea, insa avansul este in prezent de 15%. Dobanda, de 4,95% pe an, este fixa pentru primii 5 sau 10 ani, iar imprumutul in lei va elimina total riscul valutar.

Banca nu percepe comision de analiza sau de administrare a creditului si ofera clientilor un termen de 90 de zile dupa aprobare pentru a-si gasi o locuinta.