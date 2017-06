Preturile locuintelor din Capitala au depasit la jumatatea acestui an, pragul de 1.000 de euro, in medie, pe metru patrat, iar pentru finalul lui 2017, analistii din piata estimeaza o crestere de pana la 10%. In acelasi timp, randamentele (yield-uri) investitiilor in locuinte depasesc 5% pe an, mult peste alte capitale europene. Desi preturile cresc, totusi, valoarea de piata a locuintelor din Bucuresti, nu se compara cu cele ale locuintelor din Roma, Paris sau Lisabona ori chiar capitale din Europa Centrala. Ne-am propus astfel sa aflam cat ar costa o investitie rezidentiala in marile capitale din Europa si ce ramdamente am putea obtine.