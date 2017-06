Dupa iesirea din criza si scaderea dobanzilor bancare, din ce in ce mai multe persoane au reinceput sa cumpere locuinte in scop investitional, mizand pe inchirierea acestora si obtinerea unui castig superior celui obtinut dintr-un depozit bancar traditional, sau din alte plasamente financiare. Cititi in continuare care sunt orasele europene unde achizitia unui apartament pentru inchiriere ar putea aduce cele mai mari castiguri si unde se afla Bucurestiul in comparatie cu acestea.