Europenii cheltuiesc in medie 85 de euro/noapte atunci cand viziteaza o alta tara de pe continent, destinatiile preferate fiind Insulele Canare, Paris si Barcelona. Romanii prefera sa stea mult si ieftin in Spania, insa in schimb cheltuiesc dublu in Grecia - in schimbul unor concedii mai scurte.

Turismul este o afacere interna in Uniunea Europeana, doar putin peste 10% din totalul turistilor provenind din afara UE. Arhipelagul celor sapte Insule Canare, apartinand Spaniei, strange aproximativ 94 de milioane de nopti turistice intr-un singur an - cel mai mult din UE. Potrivit datelor furnizate de Eurostat, britanicii, germanii si francezii sunt cei mai importanti vizitatori ai Spaniei, acestia cheltuind in medie 86 euro/noapte.

Insulele Canare sunt urmate in top de regiunea Ile-de-France, a carei capitala este Paris, si de Catalonia, comunitate autonoma spaniola a carei capitala este Barcelona. De altfel, Spania, Franta si Italia sunt cele mai populare destinatii pentru europeni, mai arata statisticile UE.

Cand vine vorba de concedii in afara Uniunii, Statele Unite si Turcia sunt preferatele locuitorilor de pe continent. Astfel, calatoriile in SUA reprezinta 13,8% din totalul noptilor petrecute de europenii care viziteaza locatii din afara UE, tara reusind sa atraga in special irlandezi, francezi, maghiari si polonezi. Urmeaza Turcia, cu un procent de 10,4%, statul fiind preferat de bulgari, cehi, germani si romani.

De notat totodata ca romanii rareori calatoresc in scop turistic in afara UE, aflandu-se pe ultimul loc la acest capitol in UE. La polul opus se afla britanicii, care adesea viziteaza SUA, si estonienii, care viziteaza Rusia.

Atunci cand pleaca in concedii, romanii prefera Italia, Spania si Grecia. Datele Eurostat arata ca romanii cheltuiesc in medie 38 euro/noapte in Italia si obisnuiesc sa petreaca 10 nopti in aceasta tara. In Spania cheltuim 31 euro/noapte timp de 12,6 nopti, in vreme ce in Grecia cheltuiala ajunge la 71 euro/noapte, insa timpul petrecut se reduce la o medie de circa 7 nopti.

Cititi in tabelul de mai jos informatii detaliate despre cine sunt si cat cheltuiesc principalii turisti din fiecare stat membru UE.

Alte informatii despre turismul in UE:

Europenii calatoresc ca turisti in special in lunile iulie si august, in vreme ce in martie si iunie au loc cele mai multe calatorii de afaceri.

53,3% dintre turistii europeni calatoresc cu avionul in exteriorul UE, insa in interiorul Uniunii se folosesc in special de automobile (76,2%) si trenuri (13,3%).

4 din 10 europeni nu au calatorit deloc in scop turistic in 2015, jumatate din ei afirmand ca nu au facut acest lucru din motive financiare.

Sumele din tabel sunt exprimate in euro/noapte

Tara Cine viziteaza tara si cat cheltuiesc Cati dintre turisti sunt localnici si cat cheltuiesc Austria 34,7% Germani (94 euro) 29,2% (107 euro) 6% Olandezi (66 euro) Belgia 12,9% Olandezi (52 euro) 50,9% (60 euro) 7% Francezi (98 euro) Bulgaria 10,9% Germani (N/A) 37,6% (30 euro) 6,8% Romani (61 euro) Croatia 22,1% Germania (57 euro) 7,9% (27 euro) 9,4% (34 euro) Cipru 36,1% Britanici (102 euro) 6,2% (45 euro) 22,7% Rusi (N/A) Cehia 11,3% Germani (77 euro) 50,6% (18 euro) 4,5% Rusi (N/A) Danemarca 8% Germani (104 euro) 63,7% (78 euro) 5,6% Norvegieni (N/A) Estonia 29% Finlandezi (164 euro) 34,8% (37 euro) 6,8% Rusi (N/A) Finlanda 4% Rusi (N/A) 72,1% (70 euro) 2,8% Suedezi (97 euro) Franta 5,2% Britanici (79 euro) 68,2% (52 euro) 4,2% Olandezi (42 euro) Germania 2,9% Olandezi (55 euro) 79,1% (72 euro) 1,7% Elvetieni (113 euro) Grecia 12,7% Britanici (71 euro) 20,6% (26 euro) 11,4% Germani (77 euro) Ungaria 7,1% Germani (46 euro) 52,9% (22 euro) 3,2% Britanici (55 euro) Irlanda 9,7% Britanici (77 euro) 54,7% (76 euro) 9,4% Americani (N/A) Italia 13,6% Germani (97 euro) 51% (59 euro) 3,3% Francezi (112 euro) Letonia 10,2% Rusi (N/A) 30,1% (18 euro) 8,2% Germani (97 euro) Lituania 7% Alte tari europene (N/A) 54,3% (23 euro) 6,2% Germani (N/A) Luxemburg 25,6% Olandezi (42 euro) 10,9% (128 euro) 17,1% Belgieni (71 euro) Malta 31,9% Britanici (56 euro) 4,2% (54 euro) 11,2% Italieni (N/A) Olanda 14,6% Germani (72 euro) 64% (33 euro) 4,8% Belgieni (79 euro) Polonia 7% Germani (72 euro) 80,7% (25 euro) 1,3% Britanici (39 euro) Portugalia 14,9% Britanici (75 euro) 34,5% (30 euro) 9,2% Germani (89 euro) Romania 2,4% Tari asiatice (N/A) 81% (27 euro) 2,2% Germani (N/A) 1,7% Italieni (49 euro) Slovacia 11,2% Cehi (32 euro) 64% (37 euro) 3,7% Germani (N/A) Slovenia 10,2% Italieni (124 euro) 36,1% (38 euro) 7,5% Austrieci (119 euro) Spania 13,8% Britanici (68 euro) 36,2% (44 euro) 13,7% Germani (106 euro) Suedia 6% Norvegieni (N/A) 75,5% (46 euro) 3,7% Germani (73 euro) Marea Britanie 4,4% Americani (N/A) 64,6% (72 euro) 3,5% Germani (127 euro) Elvetia 10,9% Germani (109 euro) 46,7% (97 euro) 6,6% Tari asiatice (N/A)

Sursa foto: Shutterstock