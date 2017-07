Refuzul platii despagubirilor reprezinta, de regula, cel mai des aspect reclamat de catre clientii companiilor de asigurari, urmat de nerespectarea normelor cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila auto RCA si recalcularea valorilor despagubite, arata Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), intr-un raport, la jumatatea anului trecut. Cel mai probabil cele trei situatii au reprezentat cauzele principalelor reclamatii la adresa societatilor de asigurari si in primele sase luni din 2017, in conditiile in care ponderea RCA in totalul vanzarilor de polite depaseste 50%. Mai mult, asa cum vom vedea, asiguratorii cu un portofoliu preponderent de asigurari auto au si cele mai mult reclamatii.